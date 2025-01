Pablo Marçal, em versão discreta, também foi para a posse de Trump

Sem fazer muito barulho, o influenciador Pablo Marçal também está participando dos eventos da posse de Donald Trump em Washington.

O ex-candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, que ambiciona disputar as eleições do ano que vem e cogita até se colocar entre os pretendentes ao Planalto, postou na manhã desta segunda-feira, 20, apenas uma foto de uma cena geral da capital americana sob neve. Não há menção à inauguração do novo mandato de Trump.

Bem mais discreto que a tropa bolsonarista que viajou para a cerimônia, porém, ele tem circulado pelos encontros que fazem parte da programação. Na foto acima, Marçal aparece em um evento religioso de grupos de direita. Entre as pessoas que o acompanham está a socialite paulistana Maria Christina Mendes Caldeira, ex-mulher de Valdemar Costa Neto, presidente do PL de Jair Bolsonaro.