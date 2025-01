Agência de nova secretária de Digital do Planalto fez campanha de Tabata Amaral

A agência Palavra, de que a nova secretária de Estratégia e Redes, Mariah Queiroz, é sócia, fez a campanha de Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo no ano passado. Queiroz também trabalhou nas redes sociais do prefeito do Recife, João Campos. Ambas campanhas — de João Campos e Tabata Amaral — foram elogiadas pela atuação no digital.

Queiroz substitui Brunna Rosa, próxima de Janja da Silva. A primeira-dama defendia que Rosa fosse realocada para um cargo na cúpula da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), mas a ideia não agradou Sidônio.

Há possibilidade de que tanto Rosa quanto Priscila Calaf, diretora do Departamento de Canais Digitais da Secretaria de Redes, sejam transferidas formalmente para o gabinete de Lula, para integrar a equipe de Janja.