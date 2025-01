A experiência de um dos advogados de Bolsonaro com Barbosa no STF

Prestes a ser denunciado pela PGR no inquérito do golpe e em outras investigações já concluídas pela Polícia Federal, Jair Bolsonaro tem entre seus advogados um nome discreto, mas que já atuou nos bastidores do STF em um julgamento importante: o mensalão.

Cesar Oliveira Janoti, que aparece entre os signatários dos recentes pedidos de Bolsonaro para ir à posse de Donald Trump, foi assessor do ex-ministro Joaquim Barbosa durante o julgamento do escândalo de corrupção, na década passada.

O discreto Janoti atuou como assessor no Supremo entre 2008 e 2014, conforme aponta seu currículo. Depois de trabalhar com Barbosa na Corte, ele advogou durante cinco anos no escritório do ex-ministro do STF.