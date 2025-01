O que o discurso de Sidônio Palmeira indica sobre o futuro do governo Lula

Ao tomar posse nesta terça-feira, 14, no Palácio do Planalto, o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Sidônio Palmeira, reforçou, em seu discurso e em conversa com jornalistas, o desejo do governo de investir fortemente em comunicação nos dois últimos anos da gestão do presidente Lula para mostrar as suas realizações.

Lula estava insatisfeito com sua equipe de comunicação por avaliar que informações sobre as realizações de seu governo que considera benéficas não estariam chegando à população. Ele chegou a reclamar publicamente da comunicação do governo, durante um seminário do PT, em dezembro.

Impaciente por não ver os resultados esperados, Lula decidiu então trocar o ministro da Secom, Paulo Pimenta, que se despediu agora do cargo, pelo seu marqueteiro de campanha em 2022, Sidônio Palmeira.

Em uma analogia com um jogo de futebol, da qual Lula também é adepto, Sidônio disse que, agora, “estamos entrando no segundo tempo (do governo), que é mais decisivo”. O novo ministro elogiou os dois primeiros anos do governo, mas ressalvou que “o bom trabalho não está sendo visto pela população”.

Sidônio afirmou que Lula “reorganizou o país, alcançou bons indicadores econômicos e retirou brasileiros do mapa da fome”, mas, para ele, a população não estaria identificando essas mudanças.

“A informação dos serviços não chega na ponta. A população não consegue ver o governo nas suas virtudes. A mentira nos ambientes digitais fomentada pela extrema direita cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade”, afirmou o novo ministro, em discurso.

Já Pimenta, que se dá muito bem com o presidente Lula e disse conhecê-lo desde quando tinha 18 anos, afirmou ter explicado ao presidente que é jornalista e tem um perfil bem diferente de um publicitário ou marqueteiro. Ele ressaltou que, em sua gestão teria iniciado um trabalho “praticamente do zero” para reestruturar a equipe da Secom, que teria sido abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Deputado federal licenciado pelo PT do Rio Grande do Sul, Pimenta pode vir a ganhar algum outro posto no governo ou virar líder do Governo da Câmara.