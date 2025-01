Licitação para hotéis da COP30 dá 1º lugar a proposta R$ 44 milhões mais cara

A licitação para construção do Complexo Hoteleiro Vila Líderes, da COP30 em Belém, deu primeiro lugar a uma proposta R$ 44 milhões mais cara que a terceira colocada. Três empresas foram classificadas, entre nove concorrentes, com preços que variam mais de R$ 50 milhões entre si. Classificado em primeiro lugar, o Consórcio Vila Líder apresentou um valor de R$ 194,9 milhões. Em segundo lugar, a H2Obras teve o valor mais alto, fechando seu preço em cerca de R$ 200 milhões. O preço menor ficou com a Metalúrgica Big Farm (R$ 150,7 milhões), que ficou com o terceiro lugar.

Nesta fase de habilitação, o Consórcio Vila Líder, empresa local, liderou a classificação técnica, com 97,32 pontos. A H2Obras ficou em segundo lugar, com 90,97 pontos, e a Metalúrgica Big Farm, em terceiro, com 86 pontos. A decisão final da licitação ainda está em análise pela Comissão de Licitação.

A escassez de mão de obra qualificada no estado é um desafio a ser enfrentado pelas empresas locais e pode impactar o prazo de entrega do complexo hoteleiro. A COP30 acontecerá em novembro de 2025, e o prazo para a execução da obra é de dez meses, segundo o edital.

Procurada, a Metalúrgica Big Farm afirmou ser a única concorrente com experiência em obras modulares — um tipo de construção industrializada de execução rápida, o que, segundo a firma, será um ativo importante na construção da obra ante prazos apertados. A empresa citou como exemplo sua atuação no maior hospital modular do estado do Rio de Janeiro, construído durante a pandemia de Covid-19, com 300 leitos de UTI.

A Secretaria de Obras Públicas do Pará, o Consórcio Vila Líder e a H2Obras foram contatados, para explicar a diferença de preço e responder se empresas locais não teriam dificuldade em encontrar mão de obra disponível a tempo do cumprimento do contrato, mas não se manifestaram até o fechamento desta edição.