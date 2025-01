O 2025 de Ratinho Junior: reta final no PR e sinalizações sobre 2026

Ratinho Junior (PSD), que governa o Paraná desde 2019, deve ter em 2025 o último ano que ele cumprirá do início ao fim no cargo. Em 2026, é muito provável que ele renuncie no prazo de desincompatibilização para disputar eleições, ainda não se sabe a quê.

Fortalecido nas eleições municipais do Paraná, nas quais ajudou a eleger 164 prefeitos do PSD entre as 399 cidades do estado, incluindo a capital, Curitiba, o governador tem tido seu nome cogitado como possível vice em uma chapa de direita ou até mesmo como candidato próprio do PSD ao Palácio do Planalto.

Contemplando uma terceira hipótese, aliados dele dizem que Ratinho Junior já seria o virtual dono de uma das duas cadeiras ao Senado em disputa em 2026, mesmo se nem saísse à rua para fazer campanha.

O governador paranaense tem defendido um PSD protagonista na próxima disputa eleitoral e seu nome é o preferido de Gilberto Kassab se o partido decidir se lançar na corrida presidencial. “Só não será candidato se não quiser”, já disse o presidente do PSD sobre Ratinho, caso se decida internamente por um voo independente em 2026.

No entanto, em meio aos múltiplos e conflitantes interesses do PSD — de aliado do bolsonarismo em São Paulo e no próprio Paraná e integrante do governo Lula —, o mesmo Kassab costuma dizer que os planos pessedistas para ter um presidenciável miram os pleitos de 2030 ou 2034, quando imagina-se haver mais espaço em meio à polarização.