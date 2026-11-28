A Polícia Federal (PF) prendeu neste sábado (28/11) o ex-CEO do Banco Master, Augusto Lima. Ele era um dos aliados mais próximos de Daniel Vorcaro, dono da instituição que foi liquidada pelo Banco Central em dezembro do ano passado. Lima foi detido no âmbito da Operação Compliance Zero.

De acordo com a PF, "a prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, impostas ao investigado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) em dezembro de 2025". O mandado de prisão cumprido pelas equipes policiais foi expedido pelo ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

A investigação sobre o esquema de corrupção montado no Master, que afetou principalmente o Banco de Brasília (BRB), apura a possível prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, no contexto de suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master.

De acordo com as investigações, Augusto Lima teria continuado a operar o CredCesta, programa que teria dado origem a carteiras falsas que foram usadas no esquema de lavagem de dinheiro do Master. Além disso, ele é suspeito de coordenar um grupo formado por policiais militares para ameaçar desafetos. A reportagem tenta contato com a defesa do executivo.