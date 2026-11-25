O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) defendeu, em suas redes sociais, que é preciso denunciar e combater um "acordão da impunidade" que estaria sendo feito em Brasília, entre os envolvidos do "Caso Master". O comentário do sergipano foi publicado nesta quarta-feira (25/11).

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A denúncia de uma possível articulação para garantir a impunidade aconteceu após um relatório da Polícia Federal (PF) ser enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) sem 47 mensagens enviadas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro e endereçadas ao ministro Alexandre de Moraes.

Segundo a matéria comentada por Vieira, informações sobre o contrato de R$131 milhões do Banco Master com o escritório de advocacia da mulher do ministro, Viviane Barci de Moraes, também foram deixadas de fora do relatório.

"É urgente denunciar e combater o mega acordão de impunidade que está sendo construído em Brasília", escreveu o senador sergipano, via X.

A Polícia Federal, no entanto, negou que houve omissão de informações no relatório enviado ao STF. De acordo com a instituição, os relatórios seguiram orientações estabelecidas pelo ministro Edson Fachin, presidente da Suprema Corte.

Segundo a PF, a determinação judicial previa um levantamento descritivo das referências aos ministros do STF, sem que houvessem análises investigativas aprofundadas ou cruzamentos de dados.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos