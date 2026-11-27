Um vereador da Câmara Municipal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, cobrou a apresentação da certidão de óbito de Karl Marx, filósofo alemão morto em 1883, para que uma rua da cidade recebesse o nome do autor de "O capital" e do "Manifesto comunista". A rua fica no Bairro do Glória, área que, até 2018, era uma ocupação por moradia e já aparece no Google Maps com esse nome.

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Durante sessão que discutiu o veto do prefeito Paulo Sérgio (PP) à lei que previa a homenagem, o vereador Antônio Carrijo (PP) defendeu a decisão do Executivo alegando que não havia comprovação da morte do pensador. Ele também disse que errou ao emitir parecer favorável para o batismo da rua sem a apresentação do óbito. A legislação municipal só permite que ruas recebam nomes de pessoas falecidas.

Relator do projeto, Carrijo rebateu as acusações do autor da proposta, vereador Doutor Igino (PT), de que o veto teria motivação política. Segundo ele, a decisão foi técnica, por falta da documentação exigida. “Não é aqui um veto político, não. É um veto jurídico. Cadê a certidão de óbito aqui? Cadê certidões negativas? Não fazem parte do processo”, afirmou durante a sessão plenária.

Carrijo também sugeriu ao autor do projeto que pegasse as certidões e representasse o Projeto de Lei. A declaração viralizou nas redes sociais.

A certidão de óbito de Marx (foto abaixo) já está nas mãos do Doutor Igino, que pretende reapresentar o projeto. Igino contou a reportagem que pagou 62 libras (cerca de R$ 450), para obter o documento junto ao General Register Office (GRO), órgão responsável pelos registros civis da Inglaterra e do País de Gales, para obter o documento oficial que atesta a morte de Marx, em Londres, em 1883.

Atestado de óbito do pensador alemão Karl Marx Divulgação /Doutor Igino

De acordo com Igino, a Rua Karl Marx já existe nos mapas e também é reconhecida pelos Correios. O nome, segundo ele, foi escolhido por integrantes da ocupação, que também batizaram outras vias do hoje bairro com figuras de destaque no campo da esquerda, como o educador Paulo Freire, frei Tito, preso e torturado pelo regime militar, e a missionária Doroty Stang, militante da reforma agrária, assassinada no Pará, em 2005.

Ainda segundo ele, quando a ocupação foi regularizada, esses nomes foram ignorados pelo poder público, e as ruas receberam nomes de letras do alfabeto. “Uma tentativa de apagamento da luta da comunidade pelo direito à moradia. O Projeto de Lei tem por objetivo apenas regularizar um nome que já consta nos mapas”, explica Igino.

E ressalta que o prefeito ainda não se manifestou sobre os projetos que ele apresentou para regularizar os outros nomes já batizados extra oficialmente pela população. “Uberlândia tem cerca de cem mil pessoas vivendo em áreas irregulares, e a preocupação do prefeito é com o nome de uma rua”, afirma Igino, que, de posse da certidão de óbito de Marx, pretende reapresentar o projeto.

Interesse público

O veto, no entanto, não foi motivado pela ausência da certidão de óbito. Na justificativa, o prefeito alegou que a proposta era “contrária ao interesse público”. Segundo o Executivo, embora a legislação municipal permita homenagens a personalidades de projeção internacional, ela estabelece preferência por nomes vinculados à criação, ao desenvolvimento ou ao reconhecimento de Uberlândia.

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“Personalidades que possam ser efetivamente acolhidas pela comunidade. A denominação proposta mostra-se dissonante da realidade local. As denominações públicas devem fortalecer a identificação da comunidade com os espaços urbanos e preservar referências relacionadas à história e ao desenvolvimento do Município de Uberlândia”, diz o texto do veto, mantido por 16 votos.