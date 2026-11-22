BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um mês após assumir o comando do Ministério do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, de 46 anos, recebeu do presidente Lula (PT) a alcunha que, curiosamente, fez sentido tanto para seus colegas e admiradores quanto para os críticos de suas propostas.

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"Esse moço é mágico para aparecer dinheiro. [...] Ele vai futucar no arquivo morto das possibilidades e vai conseguir encontrar alguma coisa para a gente fazer", disse Lula em 30 de abril de 2026, arrancando risadas no anúncio de mais um dos vários programas de crédito subsidiado adotados em ano eleitoral.

Para amigos e pessoas que já trabalharam com o atual ministro, o "mágico Moretti" é alguém confiável, criterioso, que dá segurança técnica para a tomada de decisão e consegue formular soluções mesmo quando outros membros do governo pensam estar diante de um beco sem saída.

A criatividade elogiada por colegas, porém, nem sempre é bem recebida do outro lado do balcão. Interlocutores do mercado financeiro reconhecem as competências técnicas do ministro, mas não raro discordam da "magia" sacada da cartola -seja porque resultam em medidas fora das regras fiscais para atender ao presidente, seja porque adicionam complexidade a um arcabouço já difícil de entender.

A linguagem técnica para redigir propostas que envolvem o Orçamento, ancorada em uma trajetória de quase 22 anos de atuação nessa área no Executivo e no Legislativo, alimenta um folclore à parte. "Não entendi o 'moretês'", diz uma figurinha de WhatsApp com a foto do ministro, compartilhada por analistas de economia que tentavam decifrar as medidas de ajuste no dia em que foram protocoladas no Senado.

Batizado de plano Moretti, o projeto que promete melhorar as contas do governo Lula colocou sob os holofotes um técnico já conhecido e respeitado dentro do PT e do Congresso, mas que até então fazia valer sua preferência pelos bastidores e pela discrição.

As críticas à proposta vindas da própria esquerda forçaram o ministro, avesso às redes sociais, a sair da bolha. A repercussão foi tão grande que ele foi instado até mesmo por um parente a explicar do que se tratava o plano que carregava o sobrenome da família.

Moretti precisou assumir não só a defesa pública do projeto, mas também o protagonismo da negociação. Redigiu mudanças e avalizou acordos no plenário do Senado.

'Esquerda sectária'

Por causa do projeto, o ministro foi acusado de ser o artífice de um plano que cortaria recursos da Saúde. Ouviu do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) -a quem já assessorou quando o petista era senador- que o governo não podia enfiar o ajuste "goela abaixo".

As falas pesaram sobre alguém que, de 2014 a 2015, envolveu-se nas discussões técnicas para reformular o piso da Saúde e fixá-lo em 15% da RCL (receita corrente líquida). O percentual foi um meio-termo: melhor que a regra anterior, ainda que abaixo do pleiteado pelos grupos setoriais da sociedade civil.

À Folha Moretti rebateu as críticas e disse que elas partiam de uma "fração sectária da esquerda". No dia 16, Lindbergh divulgou um vídeo respondendo à fala em que se dizia surpreso com o "modo autoritário" do ministro.

Naquele mesmo dia, Lindbergh e Moretti se encontraram no gabinete de Sidônio Palmeira, ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência). Quando o ministro do Planejamento entrou na sala, o deputado levantou e disse: "Aqui está o seu amigo da esquerda sectária". Moretti respondeu: "E aqui está o seu amigo autoritário". Os dois riram, se abraçaram e falaram por cerca de duas horas sobre a proposta.

"Eu não consigo deixar de gostar dele", afirma Lindbergh à Folha. "Sei que ele está ali tentando fazer o melhor que ele acredita", disse, deixando claro que mantém a divergência.

Trajetória

Moretti nasceu em São Pedro da Aldeia (RJ), mas sua família se mudou para a capital fluminense quando ele ainda era bebê. Cresceu na Tijuca e é torcedor fanático do Vasco.

Filho de um oficial reformado da Marinha e de uma professora, cursou economia na UFF (Universidade Federal Fluminense) e fez mestrado em economia da indústria e da tecnologia na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Afeito ao campo da economia mais ligado à filosofia, andava com a turma considerada "a mais marxista" da faculdade e até batizou um cachorro de Marx. Em sua trajetória profissional, lidou com a engrenagem real das políticas públicas, embora nunca tenha abandonado a discussão sobre planejamento e o papel do Estado na economia.

Ingressou no serviço público pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2003. No fim de 2004, mudou-se para Brasília após passar no concurso para analista de planejamento e orçamento, cargo que tem até hoje. Ao assumir o comando do ministério, tornou-se o primeiro membro da carreira a virar chefe da pasta.

Mesmo especializado em Orçamento, Moretti nunca foi apenas "planilheiro" e sempre buscou conciliar equilíbrio das contas com uma visão progressista das políticas, afirma Eva Chiavon, que o chefiou na gestão de Miriam Belchior no Planejamento (2011-2014) e também na Casa Civil, quando foi secretária-executiva e depois ministra, no segundo mandato de Dilma Rousseff (PT).

Nesse período, os dois só deixaram de trabalhar juntos de 2014 a 2015, quando Arthur Chioro, então escolhido por Dilma para chefiar o Ministério da Saúde, pediu diretamente à presidente que Moretti fosse cedido à sua equipe. "Foi pré-condição", diz ele, que na ocasião buscava um auxiliar especializado em orçamento.

Além do piso da Saúde, Moretti atuou na criação da Ebserh, empresa pública que permitiu a gestão mais flexível de hospitais universitários, e ajudou a fechar o primeiro acordo de Mariana, em 2016, um ano após o rompimento da barragem em Minas Gerais.

Após o impeachment de Dilma, ele foi trabalhar na liderança do PT no Senado, onde se aproximou de Lindbergh. "Ele ajudou muito na minha formação econômica, que eu defendo com tanta convicção hoje", diz o deputado.

Nos cerca de cinco anos em que permaneceu no posto, Moretti estreitou as relações com o mundo político e passou a ter maior interlocução com representantes do mercado, o que lhe deu desenvoltura para dialogar com diferentes grupos.

No fim de 2022, era do gabinete da liderança do PT que Moretti trabalhava noite adentro no texto da PEC (proposta de emenda à Constituição) da Transição. A medida injetou R$ 168 bilhões no Orçamento de 2023, usados para reverter o corte de até 95% em políticas na proposta enviada por Jair Bolsonaro (PL).

No início do terceiro mandato de Lula, foi nomeado secretário especial de Análise Governamental na Casa Civil de Rui Costa, embora não fosse apadrinhado do petista. Nesta posição, atuou em praticamente todas as medidas orçamentárias -inclusive algumas polêmicas, como o financiamento inicial ao programa Pé-de-Meia, por meio de um fundo privado, e licenças extraordinárias para gastos fora das regras.

Com o passar do tempo, Moretti ganhou autonomia para despachar diretamente com o presidente, de quem conquistou a confiança. Sua habilidade de diálogo e o perfil ponderado ajudaram a suavizar a relação do Congresso com Rui, cujo temperamento gerou atritos com parlamentares.

Por essas características, integrantes do governo não se surpreenderam quando Moretti virou ministro.

As discussões do plano de ajuste, porém, abriram um impasse. A Fazenda almeja medidas mais robustas, enquanto o Planejamento tenta acomodar as propostas dentro da margem de tolerância do presidente, que teme um estelionato eleitoral. A inclusão de mais uma exceção na meta fiscal de 2026 contrariou a pasta comandada por Dario Durigan e estremeceu a relação.

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Após a reeleição de Lula, Moretti é cotado para ficar no Planejamento ou assumir a Fazenda, mas ele próprio busca manter distância das especulações. "Não tenho expectativa nenhuma nem de ficar nem de sair. Minha expectativa é apenas entregar a minha gestão à frente do Planejamento", disse.