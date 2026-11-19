BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) criticou nesta quinta-feira (19) as especulações em torno de quem serão os ministros indicados para o seu quarto mandato. Ele afirmou que irá apontar os nomes para as pastas do governo na "hora que quiser".

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"Eu fico meio revoltado às vezes. Estou vendo nos jornais as pessoas indicando ministros. Nunca conversei com ninguém sobre ministro, é uma coisa minha. O cara vai inventando mentira para criar especulação", disse o presidente. "É importante dizer na frente da imprensa: cada ministério desse país será indicado por mim, na hora que eu quiser. No dia que eu quiser."

O petista também criticou o que considera ser uma "pressa" do mercado para que nomeie os próximos ministros, sobretudo para a Fazenda e outros órgãos estratégicos da economia.

"Eu nem pude festejar e o cara já quer que eu indique o governo, que eu indique quem vai ser isso, quem vai ser presidente de banco. A pressa é minha, não é deles. Eles apostaram que eu ia perder. Eles tinham até marcado festa, já tinham escolhido ministros. E todo mundo sabe que quem senta na cadeira antes cai antes de sentar", afirmou Lula.

De volta ao Brasil depois de viagem à Ásia e à Europa, o presidente decidiu retomar as conversas sobre a formação de seu novo governo. Também discutiu com aliados o avanço das medidas fiscais do governo, pacote que ficou conhecido como "Plano Moretti", em referência ao ministro Bruno Moretti (Planejamento).

No fim da tarde desta terça-feira (17), Lula recebeu no Palácio da Alvorada aliados envolvidos nas costuras políticas do próximo mandato e os coordenadores de sua campanha à reeleição. Entre os presentes, estavam o presidente do PT, Edinho Silva, o senador Camilo Santana (PT-CE) e o senador eleito Rui Costa (PT-BA). Foi convocado também o governador reeleito Rafael Fonteles (PT-PI), mas sua presença não chegou a ser confirmada. A reunião seguia em curso até o início da noite.

Lula incumbiu o presidente do PT, Edinho Silva, de iniciar conversas com partidos da esquerda à direita que tenham interesse em participar do governo. A ideia é estimar quantos votos cada legenda pode proporcionar aos projetos do Executivo na Câmara e no Senado para, depois, dividir os espaços e escolher quais representantes partidários ocuparão ministérios e outros cargos.

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Camilo Santana, por exemplo, é cotado para assumir a Casa Civil. Fonteles aparece como possível futuro ministro da Fazenda. Rui Costa, que foi chefe da Casa Civil nos três primeiros anos do atual mandato de Lula, é considerado um possível nome para posto relevante no governo, mas também poderá ficar no Senado para reforçar a base petista na Casa, que terá uma bancada bolsonarista turbinada a partir do ano que vem.