O jornalista e comentarista da direita conservadora Rodrigo Constantino criticou o eleitor mineiro pela escolha do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) para governar Minas Gerais nos próximos quatro anos. “Os mineiros saíram se (sic) um gestor como Zema para um sujeito como Cleitinho para governador. Esse país tem jeito?”, questionou em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Não é a primeira vez que Constantino critica Cleitinho. Em abril de 2026, logo após a divulgação de uma pesquisa Genial/Quaest que mostrava o senador na liderança da disputa ao governo de Minas Gerais, Constantino escreveu no X que o estado teria um “fio desencapado” no comando, “sem qualquer preparo para administrar qualquer coisa que seja”.

Os mineiros saíram se um gestor como Zema para um sujeito como Cleitinho para governador. Esse país tem jeito? — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 26, 2026

Leia Mais

Em sua conta no X, Constantino se define como “economista, comentarista, liberal com viés conservador contra extremistas de todos os lados - inclusive do centro”. Nas últimas eleições presidenciais, Constantino apoiou Flávio Bolsonaro, que teve como candidato em Minas Gerais o empresário Flávio Roscoe, derrotado por Cleitinho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O governador eleito tem se reunido com lideranças políticas de todos os partidos para tentar uma negociação da dívida de Minas com o governo federal.