SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado e professor emérito da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) Fábio Konder Comparato, morreu na madrugada desta terça (24/11) aos 90 anos. Ele atuou na defesa de presos políticos e perseguidos pela ditadura militar e foi referência na discussão política e acadêmica sobre direitos humanos.

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Konder Comparato fez parte da Comissão de Justiça e Paz da arquidiocese de São Paulo, que atuou na defesa dos perseguidos políticos durante o período autoritário no país. Sugeriu nova interpretação da Lei da Anistia, de 1979, visando a responsabilização dos operadores de tortura no regime.

Além da atuação universitária, enveredou-se nas discussões políticas por meio da defesa dos movimentos sociais. Foi um dos autores do pedido de impeachment de Fernando Collor em 1992 e recomendou a Lula (PT) a indicação de Ayres Britto ao STF (Supremo Tribunal Federal) em 2003.

Em comunicado à USP, os filhos do professor afirmaram que o pai morreu de insuficiência cardiorrespiratória. O velório ocorrerá nesta terça (24/11) na avenida Dr. Arnaldo, 300 (esquina com a rua Major Natanael), das 11h às 15h, e o enterro, no Cemitério da Consolação, às 16h.

O jurista foi casado com a professora Monique Konder Comparato, morte em 2014. Ele deixa três filhos: Bruno Konder Comparato, professor de ciências sociais na Unifesp, Isabel Konder Comparato, arquiteta, e Mariane Comparato, tradutora.

O presidente do STJ (Suprerior Tribunal de Justiça), Luis Felipe Salomão, disse que a morte de Comparato é "uma perda irreparável para o pensamento jurídico brasileiro".

"Foi um intelectual que compreendeu o direito não apenas como sistema de normas, mas como instrumento de transformação da realidade."

A diretora da Faculdade de Direito da USP, Ana Elisa Bechara, afirmou que Comparato foi "uma das mais importantes referências do pensamento jurídico brasileiro e uma voz indispensável na defesa da democracia, dos direitos humanos e da justiça social". Ela ressaltou também a "coragem com que levou o pensamento jurídico ao debate público".

O ministro aposentado do STF Marco Aurélio Mello afirmou que a "comunidade jurídica está menor" com a morte de Comparato. "Exemplar homem público, um douto na arte do direito, um varão da República. Tenho certeza que a morte foi simplesmente física", disse.

Trajetória

Nascido em Santos em 1936, Comparato cresceu em família com pés fincados na política nacional. Seu avô, Marcos Konder, foi prefeito de Itajaí (93 km de Florianópolis) e deputado estadual de Santa Catarina na República velha e no início da era Vargas.

Tinha como parentes Adolfo Konder, ex-governador catarinense entre 1926 e 1930, e Vítor Konder, ministro da Viação e Obras Públicas no governo Washington Luís no mesmo período. Entre outros familiares, estão Antônio Carlos Konder Reis e Jorge Konder Bornhausen, governadores de Santa Catarina no regime militar.

Fábio Konder Comparato foi morar na capital paulista ainda criança e ingressou na Faculdade de Direito da USP, no largo São Francisco, em 1955. Obteve o doutorado pela Universidade de Paris em 1963 e a livre-docência em 1966, focando o direito comercial por influência dos professores da área, que o impressionaram durante o curso.

Chegou a trabalhar como secretário jurídico do então ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Evandro Lins e Silva após a volta da França, mas deixou Brasília após o golpe de 1964 e passou a exercer a advocacia até o ingresso na USP novamente, agora como professor, em 1976.

A área não foi deixada de lado, segundo ele, quando passou a pensar em cidadania e democracia a partir dos direitos humanos. Konder Comparato dizia que o período o permitiu conhecer e desmontar academicamente toda a interpretação da estrutura capitalista que enquadra a vida social.

A conversão ao tema pelo qual ficou amplamente conhecido veio, porém, com a ditadura militar e com o convite de dom Paulo Evaristo Arns para fazer parte da Comissão de Justiça e Paz da arquidiocese de São Paulo. Sempre afirmou que o tempo no órgão foi de grande aprendizado para a vida.

Em relatos, reiterou o papel que teve a Igreja Católica na luta contra a repressão e a tortura. Afirmou à revista Caros Amigos, em 2010, que o objetivo da comissão criada por Arns era de divulgar todos os crimes possíveis do regime autoritário no momento, além de acolher quem tinha parentes desaparecidos.

Esteve à frente de causas simbólicas, como as da família Almeida Teles e Luiz Eduardo Merlino contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, e de Inês Etienne Romeu, única sobrevivente da "casa da morte" da ditadura, contra a União.

Tinha suas posições políticas muito bem conhecidas, inclusive pelo regime. Contou, à revista Caros Amigos, de caso ocorrido quando trabalhava em um banco. O diretor presidente da instituição teria o chamado e perguntado sua opinião sobre o terrorismo, em referência à oposição, armada ou não, à ditadura. Ele diz ter respondido: "mas, qual deles, o oficial ou o outro?", seguido de risadas do chefe.

Além da atual Comissão Arns, Konder Comparato participou do Conselho Nacional de Proteção do Consumidor e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Humana.

Mesmo com a redemocratização, dizia ver a política brasileira com pessimismo, especialmente porque, segundo ele, faltava uma ampla reforma institucional e da cultura política.

Para Konder Comparato, o direito de votar não rompia o estado de coisas. Argumentava, inclusive, que este era o motivo pelo qual a ditadura militar manteve os processos eleitorais, por mais limitados que fossem.

Assinou em 2008 ação da OAB no Supremo Tribunal Federal sustentando que a Lei da Anistia não poderia impedir a punição de crimes contra a humanidade perpetrados na ditadura. A tese era a de que a atual Constituição define a tortura como imprescritível, o que tornaria o perdão inconstitucional.

A corte considerou a tese improcedente, e posteriormente a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que a anistia brasileira nos moldes atuais não cumpria as obrigações da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada em 1969.

Em 2010, a OEA (Organização dos Estados Americanos) condenou o Brasil pela morte de 62 pessoas na guerrilha do Araguaia (1972-74), maior foco da luta armada contra a ditadura e apontou a anistia como um dos principais obstáculos para investigar os excessos ocorridos entre 1964 e 1985.

Apenas no fim de 2023 o governo passou a reconhecer responsabilidades em casos em que o país foi julgado por violação de direitos fundamentais, além de ter retomado as cerimônias públicas de pedidos de desculpas pelas mortes no período autoritário.

O professor foi um dos proponentes do pedido de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992, e assinou ação popular contra a privatização da Vale, tomando aqui posições políticas mais próprias à esquerda.

Nessa seara, mostrou-se simpatizante do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e criticou as tentativas de criminalização do movimento. Dizia que nada referente à reforma agrária ocorreria sem pressão de baixo para cima.

Elogiou Lula algumas vezes e chegou a dizer que seria o maior talento populista da história, mais até que Getúlio Vargas. Em 2003, recomendou a indicação de Ayres Britto para o Supremo ao presidente, que a aceitou.

Posteriormente, porém, pareceu ter perdido o ânimo com o petista. Em 2024, disse que ele não teria o carisma de outrora e que deveria preparar Fernando Haddad (PT) para sucedê-lo.

"Vivemos uma situação em que é importantíssimo que haja uma figura carismática no governo. E, infelizmente, o Lula está perdendo o seu carisma. Eu penso que talvez fosse o caso de se começar a atuar no sentido de fazer do Fernando Haddad uma espécie de bom sucessor do Lula", disse à Folha.

Nos últimos anos, afirmou ter visto uma mudança no panorama dos direitos políticos a partir do fim do regime militar, apesar da velocidade, considerada por ele lenta. Era pessimista em relação aos partidos políticos: disse que eles perderam a confiança popular e precisavam de reformas para continuar existindo.

Foi contrário ao impeachment de Dilma Rousseff (PT) em 2016 e assinou manifesto em 2019 ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) pedindo liberdade a Lula, então preso por acusações da Operação Lava Jato.

Considerou correta a atuação de Alexandre de Moraes sobre os ataques golpistas de 8 de Janeiro e as acusações de articulação de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Konder Comparato morre deixando, para além do legado político e acadêmico, uma série de livros importantes na literatura sobre direitos humanos, como "Afirmação histórica dos direitos humanos" (Saraiva, 2005), "Para viver a democracia" (Brasiliense, 1989) e "Muda Brasil - Uma Constituição para o desenvolvimento democrático" (Brasiliense, 1987).

Também idealizou e colaborou com a fundação da Escola de Governo em 1990, que promove a formação política que, segundo o professor em artigo sobre a organização, atuar para transformar a sociedade brasileira explicando o funcionamento das instituições políticas.

Pamela Santos, presidente do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), disse que o Brasil perde um referência intelectual, e ela, um mestre por quem nutre "eterna admiração e gratidão".

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"Tive o privilégio de conviver com um dos mais importantes juristas brasileiros e de testemunhar a extraordinária dimensão de sua humanidade, generosidade e integridade. Comparato fez do direito um instrumento de transformação social e da defesa da democracia e da dignidade humana", afirmou. Ela foi sua última orientanda no programa de mestrado da Faculdade de Direito da USP.