Parlamentares da oposição e de legendas do Centrão apresentaram 316 emendas a três medidas provisórias editadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os textos concentram mudanças sobre apostas esportivas, penalidades no setor de combustíveis e alíquotas de tributos.

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Levantamento feito pelo jornal “O Globo”, mostra que as propostas reúnem iniciativas consideradas prioritárias pelo governo federal, com validade prevista até 2027. O Executivo busca aprovar os temas no Congresso Nacional antes do início de uma legislatura com perfil mais à direita.

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Regras para apostas digitais

A proposta que proíbe jogos virtuais e apostas esportivas recebeu 99 emendas de deputados e senadores de partidos como PL, PP, MDB e Republicanos. Integrantes da base governista também sugeriram alterações.

O deputado Júlio Arcoverde (PP-PI) defendeu manter as modalidades para empresas autorizadas e argumentou que "preservar apenas as apostas esportivas deixaria o apostador de jogos on-line sem qualquer alternativa legal e entregaria esse segmento inteiro ao mercado clandestino".

O senador Dr. Hiran (PP-RR) sugeriu autorizar apostas ligadas a eventos esportivos reais, separando esse modelo de jogos aleatórios como o "Tigrinho". O parlamentar destacou o pagamento de R$ 30 milhões em outorgas e propôs vetar a publicidade promovida por influenciadores digitais.

Combustíveis e Imposto Seletivo

O texto que cria o Desenrola Brasil 3.0 destina até R$ 15 bilhões para compra de carteiras de crédito e renegociação de dívidas. A proposição recebeu 38 emendas, focadas em retirar ou abrandar multas contra irregularidades no mercado de combustíveis, com valores entre R$ 20 mil e R$ 500 milhões.

A deputada Coronel Fernanda (PL-MT) propôs eliminar as punições sob a justificativa de desvio do tema central. O deputado Alceu Moreira (MDB-RS) declarou que o combate a irregularidades não pode prejudicar quem atua de forma regular no setor.

A medida referente ao Imposto Seletivo somou 179 emendas. O texto taxa cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e veículos, com arrecadação estimada em quase R$ 42 bilhões para 2027.

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A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) sugeriu zerar a alíquota básica para automóveis. Celso Russomanno (Republicanos-SP) propôs zerar a tributação sobre refrigerantes e bebidas não alcoólicas. As emendas seguem em análise e os textos perderão a validade caso não sejam votados nos prazos regimentais.