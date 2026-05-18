Apostas esportivas: o que muda com a nova lei de regulamentação no Brasil?

O mercado de apostas esportivas no Brasil passou por uma transformação significativa nos últimos anos, principalmente a partir da sanção da Lei 14.790/2023, em 30 de dezembro de 2023, impulsionando debates sobre regulamentação, tributação e proteção aos consumidores. Com a criação de regras específicas para o setor, empresas, apostadores e anunciantes passaram a operar em um ambiente mais estruturado e fiscalizado.

A regulamentação estabeleceu critérios para que as plataformas possam atuar legalmente no país, incluindo a necessidade de autorização do poder público, exigências financeiras e mecanismos de controle das operações. A proposta é ampliar a transparência do setor e fortalecer a fiscalização sobre as atividades das empresas.

Leia Mais

Como funciona a tributação

Um dos principais pontos das regras para o setor envolve a tributação das empresas de apostas. O modelo prevê a cobrança de impostos sobre a receita obtida pelas plataformas, considerando o valor arrecadado com as apostas após o pagamento dos prêmios aos jogadores.

Parte da arrecadação é direcionada para áreas como segurança pública, educação, esporte e turismo, além de outras políticas públicas previstas na legislação.

Os apostadores também estão sujeitos à tributação sobre ganhos líquidos obtidos nas apostas, conforme as regras do Imposto de Renda. A cobrança considera critérios definidos pela legislação tributária vigente, incluindo faixas de isenção e percentuais aplicáveis.

Mais segurança e jogo responsável

A regulamentação também trouxe regras específicas para a publicidade das apostas esportivas, com foco na promoção do jogo responsável. As campanhas publicitárias devem apresentar alertas sobre os riscos do vício em jogos e não podem induzir o consumidor a acreditar em ganhos fáceis ou em promessas irreais de lucro.

Na prática, as medidas buscam oferecer mais segurança ao usuário, criando um ambiente regulado e supervisionado. As empresas precisam adotar mecanismos de identificação dos jogadores, além de disponibilizar ferramentas de controle, como limites de depósitos, perdas e tempo de uso, fortalecendo ações de prevenção à ludopatia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.