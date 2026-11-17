O cientista político Rudá Ricci chamou de “loucura” o grupo de apoio ao presidente Lula formado pelo deputado mineiro André Janones. Presidente do Instituto Cultiva e com história ligada ao PT, Ricci afirmou em suas redes sociais que o ‘Exército do Janones’ tem pegada totalitária e isso é “preocupante”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Janones criou uma lógica totalitária, tratando os ‘soldados’ como gado. Esse imediatismo eleitoreiro terá que ser contido ou o lulismo caminhará para um precipício ideológico”, comentou, em sua conta no X (antigo Twitter). “No passado éramos mais inteligentes e criativos”, comparou.

Leia Mais

Para Rudá Ricci, o “Exército de Janones vem desmantelando o bom senso que havia na militância lulista (a petista continua mais atenta)”. Cientista político formado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo na década de 1980, Ricci tem mestrado em Ciência Política pela Unicamp e é doutor em Ciências Sociais pela mesma instituição. Atualmente, preside o Instituto Cultiva em Minas Gerais.

Militante do PT nos anos 1980, o sociólogo elaborou o programa de política agrária na campanha de Lula, em 1989, coordenou a campanha do ex-deputado petista Plínio de Arruda Sampaio ao governo de São Paulo, em 1990, e deixou o partido ainda nos anos 1990.

Em sua conta no X, Rudá Ricci chamou de “indigente” a discussão entre militantes do partido sobre o pacote fiscal, “em especial os orientados por essa excrescência que é o Exército do Janones”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 21 de outubro, também em sua conta no X, o sociólogo disse que Janones “sai muito maior dessas eleições do que antes delas” e afirmou que a estratégia do deputado “dá um tranco no lulismo”: “Janones tirou a poeira dos móveis. O discurso empolado e a certeza de tudo dos velhos dirigentes petistas foram substituídos por gritos e comandos à beira da histeria. Ele deu ritmo e comando, algo que havia sumido do PT desde 2018”, afirmou, ao identificar Janones como “o maior fenômeno do segundo turno” e chamar o “Exército do Lula” de “uma das revoluções que alcançou o PT”.