Daltinho Loredo recebe homenagem em Betim

O empresário Dalton Loredo de Paula foi homenageado na Câmara Municipal de Betim. A iniciativa foi do vereador Kenin do G10 através da Resolução nº 2.951/2026. A matéria aprovada oficializou a entrega do Diploma de Honra ao Mérito em reconhecimento à sua trajetória empreendedora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



O Diploma de Honra ao Mérito foi concedido a Dalton Loredo pelos relevantes serviços prestados ao município da Grande BH. A entrega do diploma foi feita em reunião solene da Câmara Municipal de Betim.



Daltinho tem uma ma história marcada pela superação e pelo tino comercial desde a infância. Nascido em 1960, ele deu seus primeiros passos no mundo do trabalho ainda menino, atuando como engraxate e vendendo jaboticabas em feiras livres.



A vivência nas ruas despertou cedo o espírito empreendedor e consolidou valores como disciplina e perseverança. Determinado a expandir seus horizontes, Daltinho investiu na formação acadêmica e graduou-se nas áreas de Engenharia e Marketing. A combinação entre o conhecimento técnico e a visão estratégica permitiu que construísse uma carreira sólida na área comercial, acumulando experiência em diversos segmentos do mercado mineiro.

Atualmente, o empresário concentra sua atuação nos setores de Tecnologia da Informação — onde fundou a ITDES (Inteligência em Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas) — e da Construção Civil. Por meio de seus empreendimentos, contribui diretamente para a modernização de negócios e para a geração de empregos na região.



Além do destaque no meio corporativo, Daltinho também marcou presença na vida pública, tendo disputado o cargo de deputado estadual por Minas Gerais em 2022, ocasião em que recebeu mais de 10,7 mil votos defendendo pautas ligadas à geração de empregos, educação e infraestrutura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O reconhecimento oficial do Legislativo betinense, formalizado por meio do Diploma de Honra ao Mérito (Resolução nº 2.951/2026), foi o reconhecimento da trajetória de um trabalhador que transformou origens simples em legado de desenvolvimento para Minas Gerais.