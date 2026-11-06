Lula: "nunca fui num restaurante e aniversário, desde que virei presidente"

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta quinta-feira (5/11), a "Live da Vitória", com o deputado federal eleito e coordenador da campanha, André Janones. Destinada ao eleitores do canal de whatsapp "Exército de Lula", a transmissão teve uma audiência de mais de quinhentos mil internautas.

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Instigado por Janones a responder a curiosidades dos eleitores, Lula contou sobre sua rotina no Palácio do Planalto, marcada pelo isolamento e pela ausência de atividades cotidianas, como frequentar restaurantes, bares e festas, desde que assumiu a Presidência da República.

"A última vez que fui comprar uma calça num shopping tem uns 20 anos... Dirigir um carro, a última vez foi em 1981. Não sei nem como se senta num desses carros modernos", comentou o presidente, ao falar sobre as limitações impostas pela rotina no cargo.

Lula também relatou sentir falta de momentos simples ao lado da mulher, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. "Tenho vontade de sentar num barzinho pequeno, com a Janja, pedir uma cerveja gelada", afirmou.

O presidente disse que evita frequentar shows por causa das dificuldades relacionadas à segurança. Segundo ele, a presença dos agentes pode provocar situações constrangedoras.

"Não gosto de ir a show. A segurança atrapalha muito. Tem que tirar gente de trás, tem que tirar gente da frente. Eu não quero ir em show para atrapalhar o artista. Então, eu prefiro não ir, declarou.

Lula acrescentou que também evita permanecer em locais públicos quando há possibilidade de ser hostilizado. "Se eu estiver num lugar e o cara me xingar, eu vou ficar quieto? Eu possivelmente não fique quieto. Então, eu não vou dar sopa para o azar. Eu prefiro ficar em casa", disse. "Noventa e nove por cento das vezes que eu viajo, eu como no quarto de hotel porque não dá para ir num restaurante. É muito jornalista, é muito segurança atrás".

Ao comentar a rotina presidencial, Lula afirmou que seus dias se resumem a sair de casa para cumprir compromissos oficiais e retornar à noite. Ele disse que não reclama das restrições, uma vez que ocupar a Presidência foi uma escolha pessoal.

"Minha vida é uma vida de isolamento em casa. Agora eu vou para 12 anos na Presidência. Minha vida é sair daqui, trabalhar de manhã e voltar de noite. Sábado e domingo eu às vezes passo sozinho com a Janja

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Eu não me queixo porque ninguém mandou eu vir para cá. Foi uma escolha que eu fiz", afirmou.