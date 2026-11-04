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PT azul? Logo da organização que apoia Talarico viraliza nas redes

Senador democrata do Texas ganha destaque na internet; entenda a origem da coincidência visual entre a logo do grupo texano e o Partido dos Trabalhadores

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AC
Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
04/11/2026 15:00 - atualizado em 04/11/2026 15:04

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PT Azul? Logo da organização que apoia Talarico viraliza nas redes
Comparação entre os logos do Partido dos Trabalhadores (vermelho) e Progress Texas (azul) que repercute nas redes sociais crédito: Reprodução/Redes sociais

Com as eleições de meio de mandato acontecendo nos Estados Unidos, alguns candidatos e organizações americanas têm ganhado destaque nas redes sociais. Foi isso que aconteceu com o senador James Talarico e com o Progress Texas, apelidado pelos internautas brasileiros de “PT azul”.

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O nome veio da semelhança da logo do grupo texano com a logo do Partido dos Trabalhadores. Ambas as instituições são representadas por uma estrela com as letras "PT” no meio, sendo diferenciadas apenas pela cor — uma vermelha e a outra azul — e pelo propósito — o Progress Texas não é um partido.

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O “PT azul” é, na verdade, uma entidade de mídia progressista e independente no estado. Em seu site, eles se definem como “a maior rede digital de abrangência estadual composta por ativistas progressistas engajados, eleitores independentes e jovens”, e vêm apoiando candidaturas de democratas, inclusive a de James Talarico.

No entanto, antes mesmo da onda de comentários sobre a recente vitória histórica dos democratas no Texas, o senador eleito James Talarico já tinha chamado atenção dos brasileiros. Isso porque, além de sobrenome, “talarico” é uma gíria em português para alguém que se interessa por uma pessoa que já está comprometida.

Em 2020, quando ainda era deputado estadual, Talarico descobriu esse significado após receber mensagens de usuários brasileiros. Em um tweet bem humorado, esclareceu: “Olá, Brasil! ???????? Estou apenas trabalhando em boas políticas públicas aqui no Texas — prometo que não vou roubar a sua namorada.”

O senador é o primeiro democrata a ser eleito pelo Texas em 32 anos. O partido também conseguiu eleger Gina Hinojosa, uma governadora de ascendência latina, derrotando assim os candidatos apoiados por Trump no estado que é considerado um bastião republicano.

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