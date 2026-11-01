João Campos é nome certo para virar ministro no 4º mandato de Lula

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva consideram o ex-prefeito de Recife João Campos um nome certo para compor a equipe ministerial no quarto mandato do petista. O político preside o PSB, principal partido aliado do PT nas disputas eleitorais deste ano e de 2022, legenda que abriga o vice-presidente Geraldo Alckmin.

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Campos está sem mandato após a derrota para Raquel Lyra, do PSD, na eleição para o governo de Pernambuco. Um auxiliar do presidente reeleito relatou que a indicação do ex-prefeito deve ocorrer logo no primeiro diálogo formal entre a direção do PSB e Lula para definir os cargos da administração federal.

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Nenhuma pasta foi definida até o momento. O entorno do presidente avalia como provável que a sigla solicite o Ministério da Ciência e Tecnologia, pasta hoje chefiada por Luciana Santos, filiada ao PCdoB.

Relação histórica e campanha eleitoral

O Ministério da Ciência e Tecnologia teve como titular Eduardo Campos, pai de João, entre 2004 e 2005, no primeiro mandato de Lula. A convivência naquele período gerou uma forte amizade entre os dois. Eduardo Campos morreu em acidente aéreo em agosto de 2014, quando concorria à presidência da República.

Na campanha deste ano, João Campos recorreu à proximidade com Lula para enfrentar Raquel Lyra, que disputava a reeleição. O presidente gravou imagens ao lado do aliado para o horário eleitoral, mas evitou agendas presenciais em Pernambuco na maior parte da disputa.

A intenção inicial de Lula foi evitar atritos com a governadora, que não declarou apoio a candidatos na disputa nacional. O presidente compareceu a um ato com Campos em Recife na reta final. Petistas avaliaram que a visita impediu que o ex-prefeito atribuísse o revés eleitoral à ausência de empenho da liderança nacional.

Votação e cronograma de definições

A disputa pelo governo estadual terminou com a vitória da governadora nos seguintes percentuais:

a candidata Raquel Lyra (PSD) alcançou 53,27% dos votos válidos;

o candidato João Campos (PSB) obteve 44,82% dos votos válidos.

Lula deve iniciar a escolha dos ministros para o quarto mandato após 16 de novembro, quando retorna de viagens internacionais à Turquia e às Filipinas. O presidente cumpre agenda em dois compromissos diplomáticos: