Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Celina Leão ao governo
O primeiro turno acontece em outubro: prepare-se para votar e confira os números de todos os concorrentes ao governo do Distrito Federal
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece em 4 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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A candidata Celina Leão, do partido Propósito e Ação, concorre ao governo do Distrito Federal com o número 11.
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Para escolher o governador do Distrito Federal, o eleitor deve digitar o número do candidato, composto por dois dígitos. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome e o partido estão corretos antes de apertar o botão verde "confirma".
Conheça os outros candidatos
Cappelli (PSB): 40
Elisson (Agir): 36
Expedito Mendonça (PCO): 29
Kiko Caputo (Novo): 30
Leandro Grass (DF do Povo): 13
Paula Belmonte (Federação PSDB Cidadania): 45
Professor Robson (PSTU): 16
Professora Samara Mineiro (UP): 80
Rico Pinheiro (PRTB): 28
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O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, enquanto um eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro. Em ambas as datas, o horário de votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.