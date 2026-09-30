Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Celina Leão ao governo

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece em 4 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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A candidata Celina Leão, do partido Propósito e Ação, concorre ao governo do Distrito Federal com o número 11.

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Para escolher o governador do Distrito Federal, o eleitor deve digitar o número do candidato, composto por dois dígitos. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome e o partido estão corretos antes de apertar o botão verde "confirma".

Conheça os outros candidatos

Cappelli (PSB): 40

Elisson (Agir): 36

Expedito Mendonça (PCO): 29

Kiko Caputo (Novo): 30

Leandro Grass (DF do Povo): 13

Paula Belmonte (Federação PSDB Cidadania): 45

Professor Robson (PSTU): 16

Professora Samara Mineiro (UP): 80

Rico Pinheiro (PRTB): 28 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, enquanto um eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro. Em ambas as datas, o horário de votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.