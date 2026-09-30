Eleições no Pará (PA): saiba o número de Helder Barbalho ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre em 4 de outubro, um domingo. Neste dia, os eleitores brasileiros vão às urnas escolher senadores, deputados federais e estaduais, além de governadores e o presidente da República.

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Para o cargo de senador pelo Pará, o número do candidato Helder Barbalho, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), é 15.

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Como votar para senador?

Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor precisa digitar um número de três dígitos. Após a digitação, é necessário conferir se a foto, o nome, o número e o partido na tela da urna estão corretos.

Depois da conferência, basta apertar o botão verde "confirma" para validar o voto.

Nas Eleições 2026, dois senadores serão eleitos nos 26 estados e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor deve votar duas vezes para este cargo, escolhendo candidatos diferentes.

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Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir a escolha, o segundo voto será considerado nulo.