Eleições no Pará (PA): saiba o número de Delegado Éder Mauro ao Senado
Eleitor paraense precisa escolher dois senadores diferentes este ano; veja como votar nos candidatos
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.
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Para o eleitor do Pará que deseja votar em Éder Mauro para o Senado, o número a ser digitado na urna é 222. O candidato concorre pelo Partido Liberal (PL).
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Como votar para senador?
Para escolher os candidatos ao Senado, o eleitor deve digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido do político estão corretos na tela.
Se todas as informações estiverem certas, basta apertar o botão verde "confirma" para registrar o voto.
Quantas vezes o eleitor tem que votar para senador?
Nas Eleições 2026, os eleitores de todos os 26 estados e do Distrito Federal devem escolher dois senadores. Para isso, é preciso votar em dois candidatos diferentes.
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Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o número, o segundo voto será anulado pela urna.