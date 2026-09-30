Eleições no Pará (PA): saiba o número de Delegado Éder Mauro ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para o eleitor do Pará que deseja votar em Éder Mauro para o Senado, o número a ser digitado na urna é 222. O candidato concorre pelo Partido Liberal (PL).

Leia Mais

Como votar para senador?

Para escolher os candidatos ao Senado, o eleitor deve digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido do político estão corretos na tela.

Se todas as informações estiverem certas, basta apertar o botão verde "confirma" para registrar o voto.

Quantas vezes o eleitor tem que votar para senador?

Nas Eleições 2026, os eleitores de todos os 26 estados e do Distrito Federal devem escolher dois senadores. Para isso, é preciso votar em dois candidatos diferentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o número, o segundo voto será anulado pela urna.