Número de Jaques Wagner ao Senado na Bahia: veja como votar nas eleições
Eleitor baiano precisa escolher dois nomes diferentes para o Senado nestas eleições: saiba como confirmar seu voto no candidato do PT, Jaques Wagner
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O primeiro turno das Eleições 2026 será neste domingo (4/10). Neste dia, os eleitores brasileiros escolherão seus representantes para os cargos de senador, deputado federal, deputado estadual, governador e presidente da República.
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Para os eleitores da Bahia, o número de Jaques Wagner, candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), é 130.
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Como votar para senador?
Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar na urna o número do candidato, que é formado por três dígitos. Após a digitação, é importante conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela e, em seguida, apertar o botão verde "confirma".
Nas Eleições 2026, dois senadores serão eleitos nos 26 estados e no Distrito Federal. Por essa razão, o eleitor precisa votar duas vezes para o cargo, escolhendo dois candidatos diferentes.
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Não é permitido votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será anulado pelo sistema.