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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Sergio Moro ao governo

Prepare-se para o dia 4 de outubro: confira o número do candidato do PL e a lista completa com os outros concorrentes ao cargo no estado

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
30/09/2026 14:36

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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Sergio Moro ao governo
Sergio Moro, candidato ao governo do Paraná, disputa as Eleições 2026 pelo PL crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Os eleitores brasileiros irão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.

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Para o governo do Paraná, o candidato Sergio Moro (PL) concorre com o número 22.

Para registrar o voto, o eleitor deve digitar os dois dígitos do candidato na urna eletrônica.

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Após inserir o número, é preciso conferir se a foto, o nome e o partido estão corretos na tela e, em seguida, apertar o botão verde "confirma" para validar a escolha.

A votação no primeiro turno ocorre no dia 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Caso haja segundo turno, a data marcada é 25 de outubro, no mesmo horário.

Candidatos ao governo do Paraná

Confira a lista com os números dos candidatos ao governo do Paraná:

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