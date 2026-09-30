Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Sergio Moro ao governo
Prepare-se para o dia 4 de outubro: confira o número do candidato do PL e a lista completa com os outros concorrentes ao cargo no estado
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Os eleitores brasileiros irão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.
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Para o governo do Paraná, o candidato Sergio Moro (PL) concorre com o número 22.
Para registrar o voto, o eleitor deve digitar os dois dígitos do candidato na urna eletrônica.
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Após inserir o número, é preciso conferir se a foto, o nome e o partido estão corretos na tela e, em seguida, apertar o botão verde "confirma" para validar a escolha.
A votação no primeiro turno ocorre no dia 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Caso haja segundo turno, a data marcada é 25 de outubro, no mesmo horário.
Candidatos ao governo do Paraná
Confira a lista com os números dos candidatos ao governo do Paraná:
Sergio Moro (PL): 22
Sandro Alex (PSD): 55
Requião Filho (PDT): 12
Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 33
Luiz França (Missão): 14
Samuel de Mattos (PSTU): 16
Tayná Miessa (UP): 80
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Adriano Funileiro (PCO): 29