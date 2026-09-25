O primeiro debate de Sergio Moro

Sergio Moro confirmou presença no debate da TV Globo entre os candidatos ao governo do Paraná.

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Será na próxima terça-feira, 29.

O senador lidera as pesquisas no estado e, até então, não havia participado de nenhum debate nesta eleição somente em 2022, quando disputou o Senado.

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A ausência vinha sendo explorada por adversários políticos no estado. Aliados, porém, sempre argumentaram que a dianteira nas pesquisas e a apresentação de propostas em outros formatos justificavam a decisão.