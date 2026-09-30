Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Deltan Dallagnol ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo (4/10). Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

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O número do candidato Deltan Dallagnol (Novo) para a disputa ao Senado pelo Paraná é 300.

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Como votar para senador?

Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor deve digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos antes de apertar o botão verde "confirma".

Nas eleições de 2026, os eleitores deverão votar duas vezes para o cargo, já que dois senadores serão escolhidos. É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso isso ocorra, o segundo voto será anulado.

Candidatos ao senado

Confira a lista de candidatos que disputam as vagas no Paraná:

Alexandre Curi (Republicanos): 100

Cristina Graeml (PSD): 555

Deltan Dallagnol (Novo): 300

Dr. Rosinha (PT): 132

Filipe Barros (PL): 222

Gleisi Hoffmann (PT): 131

Joaquim do MLB (UP): 800

Karen Guerreiro (Missão): 144

Marcelo Marcelino (PCO): 290 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



