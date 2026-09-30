Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Deltan Dallagnol ao Senado
O ex-procurador concorre a uma das duas vagas pelo Paraná; confira a lista de candidatos e aprenda o passo a passo de como votar para senador
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo (4/10). Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.
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O número do candidato Deltan Dallagnol (Novo) para a disputa ao Senado pelo Paraná é 300.
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Como votar para senador?
Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor deve digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos antes de apertar o botão verde "confirma".
Nas eleições de 2026, os eleitores deverão votar duas vezes para o cargo, já que dois senadores serão escolhidos. É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso isso ocorra, o segundo voto será anulado.
Candidatos ao senado
Confira a lista de candidatos que disputam as vagas no Paraná:
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Alexandre Curi (Republicanos): 100
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Cristina Graeml (PSD): 555
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Deltan Dallagnol (Novo): 300
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Dr. Rosinha (PT): 132
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Filipe Barros (PL): 222
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Gleisi Hoffmann (PT): 131
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Joaquim do MLB (UP): 800
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Karen Guerreiro (Missão): 144
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Marcelo Marcelino (PCO): 290
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