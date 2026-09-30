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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Deltan Dallagnol ao Senado

O ex-procurador concorre a uma das duas vagas pelo Paraná; confira a lista de candidatos e aprenda o passo a passo de como votar para senador

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Repórter
30/09/2026 11:26 - atualizado em 30/09/2026 11:43

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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Deltan Dallagnol ao Senado
Deltan Dallagnol, candidato ao Senado pelo Paraná crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo (4/10). Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

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O número do candidato Deltan Dallagnol (Novo) para a disputa ao Senado pelo Paraná é 300.

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Como votar para senador?

Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor deve digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos antes de apertar o botão verde "confirma".

Nas eleições de 2026, os eleitores deverão votar duas vezes para o cargo, já que dois senadores serão escolhidos. É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso isso ocorra, o segundo voto será anulado.

Candidatos ao senado

Confira a lista de candidatos que disputam as vagas no Paraná:


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