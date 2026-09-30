Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Sandro Alex ao governo

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo, 4 de outubro. Eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolher governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e o presidente da República.

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O número do candidato ao governo do Paraná, Sandro Alex (PSD), é 55.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O segundo turno, se necessário, está marcado para o dia 25 de outubro.

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Como votar para governador

Para escolher o governador, o eleitor deve digitar os dois algarismos correspondentes ao candidato na urna eletrônica. Após a foto aparecer na tela, é preciso conferir se o nome, o número e o partido estão corretos e apertar o botão verde "confirma".

Veja os números de outros candidatos

Sergio Moro (PL): 22

Requião Filho (PDT): 12

Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 33

Luiz França (Missão): 14

Samuel de Mattos (PSTU): 16

Tayná Miessa (UP): 80

Adriano Funileiro (PCO): 29 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



