Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Sandro Alex ao governo
Confira a numeração do candidato do PSD e de outros concorrentes ao Palácio Iguaçu; veja como votar corretamente na urna eletrônica neste domingo
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo, 4 de outubro. Eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolher governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e o presidente da República.
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O número do candidato ao governo do Paraná, Sandro Alex (PSD), é 55.
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O segundo turno, se necessário, está marcado para o dia 25 de outubro.
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Como votar para governador
Para escolher o governador, o eleitor deve digitar os dois algarismos correspondentes ao candidato na urna eletrônica. Após a foto aparecer na tela, é preciso conferir se o nome, o número e o partido estão corretos e apertar o botão verde "confirma".
Veja os números de outros candidatos
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Sergio Moro (PL): 22
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Requião Filho (PDT): 12
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Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 33
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Luiz França (Missão): 14
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Samuel de Mattos (PSTU): 16
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Tayná Miessa (UP): 80
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Adriano Funileiro (PCO): 29
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