Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Requião Filho ao governo

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Na data, eleitores brasileiros vão às urnas para escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais, além do presidente da República.

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Para o governo do Paraná, o número do candidato Requião Filho é 12.

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Como votar para governador?

O eleitor deve digitar os dois dígitos do candidato na urna eletrônica. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, é preciso apertar o botão verde "confirma".

A votação do primeiro turno ocorre em 4 de outubro, e a do segundo turno, em 25 de outubro. Nos dois dias, o horário será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Confira os números dos candidatos

Veja a lista com os números de outros concorrentes ao governo do estado:

Sergio Moro (PL): 22

Sandro Alex (PSD): 55

Requião Filho (PDT): 12

Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 33

Luiz França (Missão): 14

Samuel de Mattos (PSTU): 16

Tayná Miessa (UP): 80

Adriano Funileiro (PCO): 29 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



