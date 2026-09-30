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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Requião Filho ao governo

Candidato do PDT disputa o governo do estado; confira também os números de Sergio Moro, Sandro Alex e outros concorrentes na urna eletrônica

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Repórter
30/09/2026 11:26 - atualizado em 30/09/2026 13:38

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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Requião Filho ao governo
Com o número 12, Requião Filho é candidato ao governo do Paraná nas Eleições 2026 crédito: Platobr Politica

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Na data, eleitores brasileiros vão às urnas para escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais, além do presidente da República.

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Para o governo do Paraná, o número do candidato Requião Filho é 12.

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Como votar para governador?

O eleitor deve digitar os dois dígitos do candidato na urna eletrônica. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, é preciso apertar o botão verde "confirma".

A votação do primeiro turno ocorre em 4 de outubro, e a do segundo turno, em 25 de outubro. Nos dois dias, o horário será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Confira os números dos candidatos

Veja a lista com os números de outros concorrentes ao governo do estado:


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