Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Requião Filho ao governo
Candidato do PDT disputa o governo do estado; confira também os números de Sergio Moro, Sandro Alex e outros concorrentes na urna eletrônica
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Na data, eleitores brasileiros vão às urnas para escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais, além do presidente da República.
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Para o governo do Paraná, o número do candidato Requião Filho é 12.
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Como votar para governador?
O eleitor deve digitar os dois dígitos do candidato na urna eletrônica. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, é preciso apertar o botão verde "confirma".
A votação do primeiro turno ocorre em 4 de outubro, e a do segundo turno, em 25 de outubro. Nos dois dias, o horário será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Confira os números dos candidatos
Veja a lista com os números de outros concorrentes ao governo do estado:
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Sergio Moro (PL): 22
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Sandro Alex (PSD): 55
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Requião Filho (PDT): 12
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Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 33
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Luiz França (Missão): 14
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Samuel de Mattos (PSTU): 16
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Tayná Miessa (UP): 80
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Adriano Funileiro (PCO): 29
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