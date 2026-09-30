Assine
overlay
Início Política
GOVERNO

Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Gabriel Souza

Candidato do MDB disputa o Palácio Piratini; confira a lista com o número de todos os concorrentes e o passo a passo para confirmar seu voto

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/09/2026 10:25 - atualizado em 30/09/2026 13:18

compartilhe

×
Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Gabriel Souza
Gabriel Vieira de Souza (MDB), candidato ao governo do Rio Grande do Sul, em momento de fala no plenário crédito: Divulgação / Assembleia Legislativa do RS

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O número para votar em Gabriel Vieira de Souza (MDB), candidato ao governo do Rio Grande do Sul (RS), é 15.

Leia Mais

Como votar para governador?

Para escolher o governador, o eleitor deve digitar o número do candidato, composto por dois dígitos. Em seguida, é preciso apertar o botão verde "confirma", após verificar se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos.

O primeiro turno será no dia 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro. Em ambas as datas, a votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Veja a lista de candidatos ao governo do RS


Tópicos relacionados:

eleicoes eleicoes-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay