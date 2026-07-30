Genial/Quaest: Juliana Brizola e Zucco lideram disputa ao governo do RS

O instituto Genial/Quaest divulgou nesta quinta-feira (30/7) pesquisa de intenção de voto para o governo e Senado do Rio Grande do Sul. No cenário estimulado para o primeiro turno, Juliana Brizola (PDT) aparece com 24% das intenções de voto. Luciano Zucco (PL) tem 22%. Gabriel Souza (MDB) registra 6%. Marcelo Maranata (PSDB) marca 3%. Cesar Pontes (PCO) e Rejane Oliveira aparecem empatados, com 1% cada. Eleitores indecisos somam 31%. Os que responderam votar em branco, nulo ou não votar somam 12%.

Sobre o grau de definição do voto para governador, 62% dos entrevistados afirmam que a decisão pode mudar até a eleição. Para 34%, o voto já está definido. Os demais 4% não souberam ou não responderam.

Em cenário de segundo turno entre os dois primeiros colocados, Juliana Brizola tem 34% das intenções de voto, contra 31% de Luciano Zucco. Indecisos somam 21%. Respostas de voto em branco, nulo ou não vai votar somam 13%.

Em simulação de segundo turno sem a presença de Zucco, Juliana Brizola registra 35%. Indecisos somam 26%. Gabriel Souza aparece com 20%. Brancos, nulos ou não vai votar somam 20%.

Em simulação de segundo turno sem a presença de Brizola, Zucco tem 32% das intenções de voto. Indecisos somam 28%. Gabriel Souza registra 20%. Brancos, nulos ou não vai votar somam 20%.

Preferência do eleitor

A pesquisa também questionou se o ex-governador Eduardo Leite merece eleger o sucessor. Para 51% dos entrevistados, ele não merece eleger o sucessor. Para 38%, ele merece. Os demais não souberam ou não responderam.

Questionados sobre o perfil desejado para o próximo governador, 42% dos entrevistados preferem um candidato independente. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro são a opção de 31%. Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva são a preferência de 23%. Os demais 4% não souberam ou não responderam.

Corrida ao Senado

A pesquisa também mediu a intenção de voto para o Senado no Rio Grande do Sul. Manuela D'Ávila (PSOL) lidera com 12% das intenções de voto. Germano Rigotto (MDB) e Paulo Pimenta (PT) aparecem empatados, com 9% cada. Marcel Van Hattem (NOVO) tem 7%. Sanderson registra 6%. Frederico Antunes (PSD), Luciano do MLB (UP) e Tania Peres (UP) aparecem empatados, com 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Eleitores indecisos somam 39%. Os que responderam votar em branco, nulo ou não votar somam 15%.

Sobre o grau de definição do voto para senador, 62% dos entrevistados afirmam que a decisão pode mudar até a eleição. Para 34%, o voto já está definido. Os demais 4% não souberam ou não responderam.

Intenção de voto para presidente

A pesquisa também apurou a intenção de voto para presidente entre os eleitores do Rio Grande do Sul. Flávio Bolsonaro (PL) aparece na liderança, com 32% das intenções de voto. Lula (PT) tem 30%. Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, registra 3%. Renan Santos tem 2%. Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) aparecem empatados, com 1% cada. Eleitores indecisos somam 19%. Os que responderam votar em branco ou nulo somam 11%.

Em cenários de segundo turno, Flávio Bolsonaro tem 40% das intenções de voto contra 35% de Lula. Em simulação entre Lula e Caiado, o petista tem 33% contra 32% do goiano. Em simulação entre Lula e Zema, o petista soma 35% contra 29% do mineiro. Em simulação entre Lula e Renan Santos, o presidente tem 34% contra 35% do adversário.

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A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 28 de julho, com eleitores do Rio Grande do Sul. As entrevistas foram feitas de forma domiciliar e presencial, com questionários estruturados. Foram ouvidos 1.104 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE como RS-04790/2026.