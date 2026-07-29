'Ninguém vai meter o bedelho nas eleições', diz Lula ao criticar ações dos EUA e da Argentina

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) mandou recados contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e contra o argentino Javier Milei ao afirmar, nesta quarta-feira (29) que ninguém vai "meter o bedelho" nas eleições brasileiras.

Em suas falas, feitas durante convenção do PSB que confirmou Geraldo Alckmin como vice do petista na chapa em que os dois disputarão a reeleição, Lula também citou a negativa dada pelo Brasil ao visto de dois funcionários americanos enviados por Trump para fiscalizar pontos das eleições brasileiras.

"Enquanto eu for presidente, ninguém de fora vai meter o bedelho nas eleições brasileiras", declarou. "Nessa semana, tivemos que negar o visto para dois jovens que eles mandaram para se intrometer nas eleições brasileiras. Nós negamos o visto."

Ainda em seu discurso, Lula rebateu as críticas feitas pelo presidente argentino, Javier Milei. O líder argentino se referiu ao presidente brasileiro como "presidiário" e fez ofensas ao Brasil ao participar da convenção do PL, em São Paulo, em apoio a Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Vocês viram a patacoada que fizeram aqui com o presidente da Argentina. Eu não falei nada porque a minha relação é de chefe de Estado e eu gosto muito do povo argentino e não vou ficar trocando 'coisa' com aquela 'coisa'", afirmou.

As declarações foram feitas durante a convenção partidária da sigla, que oficializou Alckmin como vice de Lula na chapa à reeleição deste ano. O presidente já havia verbalizado publicamente que teria Alckmin como seu vice, durante reunião ministerial de março deste ano.

Lula afirmou que vencerá as eleições ainda no primeiro turno.

Nomes importantes para o palanque do petista em estados-chave, como São Paulo, estiveram presentes, como Simone Tebet, que disputará o Senado, e Márcio França, ex-ministro de Lula e vice de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo do estado.

O presidente da sigla, João Campos, disputará o Governo de Pernambuco. Como mostrou o Painel, a avaliação dentro da campanha é que ele perdeu o voto que tinha de candidatos mais ao centro, quando era prefeito de Recife.

Outro fator de preocupação é o fato de que parte dos eleitores de Lula tem declarado voto em Raquel Lyra (PSD), que desponta como principal rival de Campos no estado.

Nomes do PDT também participaram em apoio à Lula chapa Lula-Alckmin. Entre eles, o ministro Wolney Queiroz (Previdência) esteve no evento, também em apoio à candidatura do conterrâneo João Campos. O ministro, que foi deputado pelo PDT por Pernambuco, manifestou a intenção de que Lula reforce o apoio a Campos no estado.

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Outros ministros de governo também marcaram presença: Márcio Elias Rosa (Indústria e Comércio), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Leonardo Barchinni (Educação) e José Múcio (Defesa).