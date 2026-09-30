Eleições em Pernambuco (PE): saiba o número de Humberto Costa ao Senado
Candidato do PT disputa uma das duas vagas por Pernambuco; veja como digitar o número 130 e confirmar seu voto corretamente na urna eletrônica
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O primeiro turno das Eleições 2026 será neste domingo (4/10). Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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O número de Humberto Costa, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) para o Senado por Pernambuco, é 130.
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Como votar para senador?
Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é formado por três dígitos. Em seguida, é preciso apertar o botão verde "confirma".
Antes de confirmar, o eleitor deve conferir se a foto, o nome, o número e o partido do candidato estão corretos na tela da urna eletrônica.
Quantas vezes o eleitor tem que votar para senador?
O eleitor precisa votar duas vezes. Nas Eleições de 2026, dois senadores serão escolhidos nos 26 estados e no Distrito Federal, enquanto para os outros cargos apenas um candidato será eleito.
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É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será considerado nulo.