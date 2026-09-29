Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Guilherme Derrite ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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Para o Senado em São Paulo, o número do candidato Guilherme Derrite, do PP, é 111.

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Para votar em um candidato ao Senado, o eleitor deve digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Após conferir a foto, o nome, o número e o partido do candidato, basta apertar o botão verde "confirma".

Nestas eleições, serão escolhidos dois senadores por estado e pelo Distrito Federal. Por isso, o eleitor precisa votar duas vezes para o cargo, escolhendo candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes, pois o segundo voto será anulado.

Candidatos ao Senado por SP

André do Prado (PL): 222

Dra Eliana Ferreira (PSTU): 161

Ednelson Cesaretti (PCO): 290

Geraldo Rufino (Podemos): 200

Guilherme Derrite (PP): 111

Guto Schiavetto (Missão): 144

Maíra de Souza (UP): 808

Marcio Alves (UP): 800

Marina Silva (Rede): 180

Petter Maahs (PCB): 211

Simone Tebet (PSB): 400

Soninha Francine (Cidadania): 232

Weller Gonçalves (PSTU): 160

William Teixeira (Agir): 360 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



