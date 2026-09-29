Lobista organizou viagem de R$1,8 milhão de Lulinha em 2025, diz colunista

A lobista Roberta Luchsinger organizou e bancou uma viagem de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e da família dele para ver a aurora boreal, segundo a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. O roteiro foi orçado em R$ 1,868 milhão. Lulinha é filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também participaram do passeio a lobista e a filha dela.

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Segundo a reportagem, o valor aparece em um orçamento encontrado pela Polícia Federal (PF) no celular de Luchsinger. O roteiro incluía Suécia, Suíça e Finlândia e previa uma programação luxuosa, com serviços de mordomo e chef de cozinha, passeios de esqui e hospedagem em hotéis de luxo, como o HUUS Gstaad, nos Alpes suíços.

As informações constam da investigação sigilosa sobre Lulinha que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria do ministro Flávio Dino. A PF apura suspeitas de tráfico de influência que envolvem o filho do presidente e Luchsinger. A suspeita é de que os dois tenham atuado para beneficiar a Unigel, empresa do setor de fertilizantes, em um contrato com a Petrobras.

O roteiro e os preparativos da viagem foram feitos pela lobista com a assessoria de Marina Mantega, filha de Guido Mantega, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Marina, que se apresenta como "especialista de destinos turísticos de alto luxo" e "consultora de viagens", já havia organizado outros passeios internacionais a pedido de Luchsinger. Os diálogos mostram ainda que a lobista pagou um "sinal" de R$ 339 mil, em outubro de 2024, para fechar a viagem com a agência TTW, em que Marina trabalha.

Durante a viagem, em 8 de janeiro de 2025, Luchsinger também acionou a agência para fretar, por R$ 220,8 mil, um jatinho que levou o grupo da Suíça a Estocolmo, capital da Suécia. Com o fretamento, o custo total da viagem passa de R$ 2,08 milhões.

Procurada pela colunista, a defesa de Lulinha afirmou, em nota:

"Fábio Luís não cometeu nenhum crime e esclarecerá, nos autos e perante as autoridades competentes, qualquer fato que possa estar sob apuração. Sua defesa não se manifestará sobre dados descontextualizados vindos de vazamentos seletivos e criminosos de supostos elementos de investigação. Esses vazamentos têm sido utilizados para a criação de ilações e narrativas falsas, modus operandi lamentavelmente muito utilizado nestas eleições."

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*Estagiário sob supervisão do editor João Renato Faria