Casamento do filho de Moraes mobiliza forte esquema de segurança

O casamento de Alexandre Barci de Moraes, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, foi realizado na tarde desse sábado (26/9), em São Paulo. A cerimônia na Casa Fasano, no Bairro Cidade Jardim, zona Sul da cidade, contou com um forte esquema de segurança.

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A operação, comandada pela Polícia Judicial, envolveu a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Também participaram agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas). Agentes restringiram o trânsito e o acesso de pedestres a 200 metros do local.

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Uma passarela e um trecho do Parque Linear Bruno Covas foram interditados, afetando a circulação de ciclistas na região. O uso de drones também foi proibido na área, com um sistema capaz de interromper o sinal dos equipamentos. Segundo informações divulgadas sobre o esquema, operadores poderiam ser identificados e responsabilizados.

A medida de segurança ocorreu diante do receio de manifestações relacionadas à crise envolvendo Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro. Apesar da preocupação, não houve registro de protestos organizados nas proximidades do espaço.

Há relatos de que motoristas que passaram pela região fizeram buzinaços e proferiram xingamentos em direção ao local.

As mensagens também mostram que o Banco Master emitiu cartões de crédito com limite de R$ 300 mil para os filhos do ministro, a pedido do escritório de advocacia da família. Segundo os documentos, Moraes editou uma minuta de contrato de R$ 131 milhões entre o banco e o escritório da esposa, Viviane Barci de Moraes.

O relatório também registra um segundo contrato, no valor de R$ 50 milhões, relacionado ao escritório e pago por meio da transferência de cotas de duas aeronaves de Vorcaro. As informações constam de documentos e mensagens analisados pela PF e não representam, por si só, uma conclusão judicial sobre irregularidades.

Quem esteve no casamento

Entre os convidados, estavam o ministro do STF Gilmar Mendes, o ministro Flávio Dino e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Também participaram o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luís Felipe Salomão, e o ministro Benedito Gonçalves, corregedor nacional de Justiça.

O ex-presidente Michel Temer, que indicou Moraes para o STF, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também compareceram à cerimônia. Pacheco foi recentemente nomeado para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Alexandre Barci de Moraes se casou com Thaís. O sobrenome da noiva não foi divulgado. A cerimônia foi celebrada pelo escritor e ex-deputado Gabriel Chalita, amigo de Alexandre de Moraes e da família.

Empresário relata agressão

O empresário Gabriel Kanner, sobrinho do dono da Riachuelo, Flávio Rocha, afirmou nas redes sociais ter sido agredido por um segurança durante o bloqueio. Em um vídeo publicado por ele, é possível ver um homem responsável pela segurança derrubando o celular que Kanner utilizava para filmar a rua interditada.

Hoje é sábado, dia 26 de setembro de 2026. Saí de casa às 8h30 pra trabalhar. Após um dia intenso, às 18h30 estava retornado pra casa pra ver minha esposa e filhos, quando me deparo com um bloqueio na rua.



Diversos policiais e seguranças me mandaram voltar, mas eu teria que dar… pic.twitter.com/SWo0NrDBge — Gabriel Kanner (@gabrielkanner) September 26, 2026

Ele afirmou que voltava do trabalho quando encontrou o bloqueio e foi orientado a retornar por policiais e seguranças no local. Segundo o empresário, ele desceu do veículo para registrar a situação e começou a filmar a interdição antes do incidente.

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Não há registro de que Kanner participasse de uma manifestação contra Moraes. O episódio ocorreu durante a tentativa do empresário de registrar o bloqueio da via.