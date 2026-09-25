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CAMPANHAS ELEITORAIS

Eleições 2026: candidato pode pagar jantar para eleitores? Entenda

A Lei das Eleições permite encontros com alimentação, mas a prática pode ser vista como compra de votos; saiba como diferenciar e não cair em ciladas

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
25/09/2026 15:10 - atualizado em 25/09/2026 15:18

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Eleições 2026: candidato pode pagar jantar para eleitores? Entenda
A urna eletrônica brasileira, fiscalizada pela Justiça Eleitoral, é fundamental para o processo democrático e as regras de campanha crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil

Com a proximidade do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para o dia 4 de outubro, uma dúvida comum surge entre os eleitores. Um candidato pode oferecer jantar ou outro tipo de alimentação durante a campanha?

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Candidatos podem oferecer comida em atividades de campanha, desde que o evento não configure uma troca de favores ou a compra de votos. A prática é regulada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).

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Entenda como a regra funciona

A legislação estabelece critérios claros para diferenciar um encontro político legítimo de uma tentativa de influenciar o eleitor de forma ilegal. Veja os principais pontos:

  • Reuniões políticas: é permitido realizar encontros ou comícios com oferta de comida, contanto que o foco seja a apresentação de propostas. O alimento não pode ser o atrativo principal para atrair o público.

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  • Captação ilícita: o artigo 41-A da lei proíbe dar ou prometer vantagem pessoal para obter um voto. Se a Justiça Eleitoral comprovar que o jantar funcionou como moeda de troca, o candidato pode ter o mandato cassado ou enfrentar processos graves.

  • Dia da eleição: é totalmente proibido fornecer qualquer tipo de refeição ou transporte a eleitores no dia da votação.

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  • Equipe de campanha: o gasto com alimentação para quem trabalha na organização da campanha é permitido. A despesa, no entanto, precisa ser registrada e comprovada na prestação de contas.

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