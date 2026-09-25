Eleições 2026: candidato pode pagar jantar para eleitores? Entenda

Com a proximidade do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para o dia 4 de outubro, uma dúvida comum surge entre os eleitores. Um candidato pode oferecer jantar ou outro tipo de alimentação durante a campanha?

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Candidatos podem oferecer comida em atividades de campanha, desde que o evento não configure uma troca de favores ou a compra de votos. A prática é regulada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).

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Entenda como a regra funciona

A legislação estabelece critérios claros para diferenciar um encontro político legítimo de uma tentativa de influenciar o eleitor de forma ilegal. Veja os principais pontos:

Reuniões políticas: é permitido realizar encontros ou comícios com oferta de comida, contanto que o foco seja a apresentação de propostas. O alimento não pode ser o atrativo principal para atrair o público.