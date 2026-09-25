Assine
overlay
Início Política
CANDIDATOS

Eleição 2026: candidato pode ser preso? Entenda o que diz a lei

Código Eleitoral garante imunidade a candidatos 15 dias antes do pleito; saiba quando a regra é válida e qual a principal exceção à proteção

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
25/09/2026 15:07 - atualizado em 25/09/2026 15:11

compartilhe

×
Eleição 2026: candidato pode ser preso? Entenda o que diz a lei
A urna eletrônica no dia da eleição, processo democrático que conta com regras de proteção para candidatos e eleitores crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil

Candidatos que disputam as eleições de 2026 contam com uma proteção contra prisões e detenções prevista no Código Eleitoral. A regra passou a valer no sábado (19/9) e se estende por 15 dias antes do primeiro turno, agendado para o próximo domingo (4/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A imunidade eleitoral permanece até 48 horas após a votação. Durante esse intervalo, a prisão só pode ocorrer em flagrante delito. A legislação visa preservar o exercício do voto e impedir que detenções interfiram na disputa eleitoral.

Leia Mais

A proteção também alcança eleitores, mesários e fiscais de partidos, mas com prazos e condições distintas. A restrição está detalhada no artigo 236 do Código Eleitoral. No primeiro turno, o período de proteção vai de 19 de setembro a 6 de outubro.

Essa regra não impede que candidatos sejam alvos de investigações, processos ou outras medidas judiciais. A legislação restringe especificamente a prisão ou detenção para não retirar um concorrente da campanha ou desequilibrar a disputa.

Quando um candidato pode ser preso?

A principal exceção à imunidade é o flagrante delito. Segundo o Código de Processo Penal, a situação de flagrante ocorre quando alguém:

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

candidato eleicoes eleicoes-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay