Imunidade parlamentar: entenda o que é e quais são os seus limites
Casos recentes na política levantam questões sobre até onde vai a proteção legal dos parlamentares; veja o que diz a Constituição
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A atuação de órgãos de investigação e do Poder Judiciário em casos envolvendo parlamentares costuma reacender o debate sobre o alcance e os limites da imunidade parlamentar, uma garantia prevista na Constituição Federal para deputados e senadores.
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Essa prerrogativa não é considerada um privilégio pessoal, mas um instrumento criado para assegurar que os parlamentares possam exercer seus mandatos com liberdade de expressão e independência, sem risco de perseguições políticas. A imunidade protege opiniões, palavras e votos emitidos no exercício da atividade legislativa e em assuntos relacionados ao mandato.
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Ao mesmo tempo, essa proteção não é absoluta. A Constituição estabelece limites e prevê que parlamentares podem responder judicialmente por atos que não tenham relação direta com suas funções no Congresso Nacional, especialmente em casos que envolvam possíveis crimes comuns ou tentativas de interferência em investigações e processos judiciais.
A imunidade parlamentar é absoluta?
Não. A proteção constitucional tem limites claros e é dividida em duas categorias principais: a imunidade material e a formal. Entender a diferença entre elas é fundamental para saber quando um parlamentar pode ou não ser responsabilizado por seus atos.
A imunidade material se aplica a opiniões e votos. Isso significa que um político não pode ser processado civil ou criminalmente pelo que diz na tribuna ou em uma comissão. Já a imunidade formal diz respeito à prisão e ao processo judicial.
Desde a diplomação, parlamentares só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Nesses casos, a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal precisam autorizar a manutenção da prisão em até 24 horas. Para que um processo criminal contra eles avance no STF, a casa legislativa também precisa dar sua permissão.
O Supremo Tribunal Federal tem reforçado que a imunidade não cobre crimes comuns que não tenham relação com o exercício do mandato. Ações como corrupção, lavagem de dinheiro ou agressão, por exemplo, não estão protegidas.
Portanto, a imunidade parlamentar existe para proteger o debate democrático, não para garantir impunidade. O equilíbrio entre a liberdade de atuação do Legislativo e a responsabilização por crimes comuns continua sendo um tema central para a Justiça brasileira.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.