José Sarney é internado em SP após pneumonia; quadro é estável

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta quinta-feira (24/9), para passar por avaliação médica e dar continuidade ao tratamento de uma pneumonia bacteriana. Segundo boletim médico divulgado à noite, o quadro clínico é estável.

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Antes de viajar para a capital paulista, Sarney publicou um vídeo nas redes sociais e explicou que faria novos exames após a doença. Com bom humor, comentou os cuidados com a saúde aos 96 anos.

“Depois da pneumonia que eu tive, tenho necessidade de fazer um check-up para ver como estou. Uma vez que tenho 96 anos, o velhinho aqui tem que saber como é que a máquina está funcionando”, afirmou.

Sarney ainda brincou com a idade. “Acho que, na minha idade, até unha encravada é grave, né? Mas espero que tudo ocorra bem e que em breve eu esteja de volta aqui ao Maranhão”, disse.

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O ex-presidente havia sido internado em 13 de setembro no UDI Hospital, em São Luís, após apresentar uma infecção respiratória. O diagnóstico de pneumonia foi confirmado e ele permaneceu três dias na unidade. Sarney recebeu alta em 16 de setembro e continuou o acompanhamento médico em casa.