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Aos 95 anos, ex-presidente José Sarney exibe rotina de exercícios: ‘Compromisso com a vida’
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Em uma postagem anterior, Sarney contou que é comum receber perguntas de seguidores interessados em saber como ele mantém a disciplina diária. O ex-presidente também classificou a atividade física como um hábito essencial. "Recebo muitas perguntas de quem me acompanha aqui sobre os meus exercícios. A verdade é simples: faço atividades físicas todos os dias. O movimento é um compromisso com a vida. Cuidar do corpo é preservar a autonomia, a disposição e a alegria de estar presente. Sempre é tempo Foto: Reprodução do Instagram @sarney
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A trajetória de José Sarney é uma das mais longas e influentes da política brasileira, atravessando diferentes regimes e fases do país. Nascido no dia 24 de abril de 1930 na cidade de Pinheiro, no Maranhão, ele se formou em direito na Universidade Federal do Maranhão e também tem uma ligação estreita com o universo literário. Na juventude, ingressou na Academia Maranhense de Letras. Foto: Reprodução do Instagram @sarney
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Sua entrada na política ocorreu nos anos 1950 quando foi eleito deputado federal pela primeira vez. Na década seguinte, em 1965, chegou ao governo do Maranhão, já durante a vigência da ditadura militar no Brasil. Foto: Jane de Araújo/Agência Senado
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Nos anos de governo dos militares, manteve-se ativo na política nacional, integrando a Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido que dava sustentação ao governo. Nesse contexto, foi eleito senador e ampliou sua influência em Brasília. Apesar da ligação com o regime, sua trajetória também seria marcada por um reposicionamento político nos anos seguintes, quando passou a apoiar a abertura democrática. Foto: Reprodução/ TV Globo
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Na década de 1980, Sarney desempenhou papel relevante no processo de redemocratização. Ele se filiou ao PMDB e tornou-se uma figura-chave na articulação política que levou à eleição indireta de Tancredo Neves em 1985. Escolhido como vice-presidente na chapa, acabou assumindo o cargo máximo do país após a morte de Tancredo antes mesmo da posse, em um momento de grande comoção nacional e incertezas institucionais. Foto: Reprodução do TSE
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Sua ascensão à Presidência marcou o início de um novo ciclo político, com o retorno de um civil ao comando do país após mais de duas décadas de regime militar. O governo Sarney (1985–1990) foi caracterizado por intensos desafios econômicos. O país enfrentava uma grave crise inflacionária, com índices que corroíam o poder de compra da população e dificultavam o planejamento econômico. Foto: Reprodução do Instagram @sarney
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Para conter esse cenário, foram implementados planos econômicos como o Cruzado, o Bresser e o Verão, que incluíam medidas drásticas, a exemplo do congelamento de preços e mudanças na moeda. Embora tenham gerado momentos iniciais de otimismo, esses planos não conseguiram estabilizar a economia de forma duradoura, e a inflação voltou a subir nos anos seguintes. Foto: Reprodução do Instagram @sarney
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Apesar das dificuldades econômicas, o período foi decisivo do ponto de vista institucional. Sob sua liderança, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na promulgação da Constituição de 1988. Conhecida como “Constituição Cidadã”, ela ampliou direitos e garantias fundamentais, fortaleceu a democracia e estabeleceu bases importantes para o funcionamento do Estado brasileiro contemporâneo. Esse legado é frequentemente apontado como um dos principais marcos de sua gestão. Foto: Divulgação
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Após deixar a Presidência, Sarney retornou ao Senado, onde manteve protagonismo por décadas. Ele ocupou a presidência da casa legislativa em diferentes momentos, exercendo forte influência sobre pautas legislativas e articulações políticas, em especial nos primeiros mandatos de Lula, sendo aliado estratégico do governo no Congresso Nacional. Foto: Divulgação
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Além da carreira política, Sarney construiu uma trajetória relevante no campo cultural. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras, para a qual foi eleito em julho de 1980 e onde ocupa a cadeira nº 38. Foto: Reprodução do Instagram @sarney
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Sua produção literária inclui romances, contos e crônicas, muitas vezes inspirados em aspectos sociais e históricos do Brasil, especialmente do Maranhão. Foto: Divulgação
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Outro aspecto marcante da vida pública de José Sarney é a influência de sua família na política brasileira e no universo empresarial. Roseana Sarney, sua filha, foi governadora do Maranhão, deputada federal e senadora. Já o filho Fernando Sarney é presidente do sistema Mirante de Comunicação, que pertence à família, e é um dos vice-presidentes da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Foto: Reprodução do Instagram @sarney