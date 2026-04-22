Aos 95 anos, ex-presidente José Sarney exibe rotina de exercícios: ‘Compromisso com a vida’

Em uma postagem anterior, Sarney contou que é comum receber perguntas de seguidores interessados em saber como ele mantém a disciplina diária. O ex-presidente também classificou a atividade física como um hábito essencial. "Recebo muitas perguntas de quem me acompanha aqui sobre os meus exercícios. A verdade é simples: faço atividades físicas todos os dias. O movimento é um compromisso com a vida. Cuidar do corpo é preservar a autonomia, a disposição e a alegria de estar presente. Sempre é tempo Foto: Reprodução do Instagram @sarney