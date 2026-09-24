Democracia Cristã: conheça o partido que, sem deputados, aposta em famosos para crescer

O partido Democracia Cristã (DC) tem ganhado holofotes não por sua força no Congresso Nacional, mas por uma estratégia que se mostra eficaz: atrair celebridades e figuras públicas de viés conservador. Sem representação parlamentar, a legenda aposta em nomes conhecidos para ampliar seu alcance e consolidar sua imagem junto a um eleitorado específico.

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A filiação de personalidades do entretenimento, do esporte e da política serve como vitrine para o partido, que busca se firmar no fragmentado cenário político brasileiro. Essa tática oferece uma via de mão dupla, em que os famosos ganham uma plataforma política e o partido se beneficia da visibilidade e do engajamento que eles trazem.

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O que é o partido Democracia Cristã?

A Democracia Cristã é um partido político brasileiro de orientação conservadora, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 27. A legenda se baseia nos princípios do humanismo cristão para defender pautas ligadas à família, à propriedade privada e aos valores morais tradicionais.

Embora a tradição democrata-cristã no Brasil remeta a partidos de 1945, a legenda atual foi fundada em 1995, originalmente com o nome de Partido Social Democrata Cristão (PSDC). A sigla só adotou o nome Democracia Cristã em 2017. Por décadas, foi comandada por José Maria Eymael, figura conhecida por suas sucessivas candidaturas à presidência, mas a liderança foi recentemente assumida por João Caldas.

Qual a força real da Democracia Cristã?

Apesar da visibilidade gerada pelas novas filiações, a representação da Democracia Cristã no cenário nacional é nula. Atualmente, o partido não possui deputados federais na Câmara dos Deputados nem senadores. Essa situação é consequência direta do desempenho nas eleições de 2022, quando a sigla não atingiu a cláusula de barreira.

Não superar essa cláusula impõe severas limitações, como a restrição de acesso a recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita em rádio e televisão. O objetivo da sigla com a estratégia de atrair celebridades é, justamente, ganhar musculatura eleitoral para superar essa barreira nas próximas eleições e conquistar relevância política.

Estratégia para 2026

Para reforçar seu quadro, o partido filiou uma lista diversa de personalidades:

Humberto Martins: renomado ator de televisão, marcou sua entrada na política.

Marlene Mattos: empresária e diretora de TV, conhecida por sua parceria com Xuxa.

Cristiane Brasil: ex-deputada federal, busca um novo caminho político através do DC.

Wallace de Souza: ex-capitão da Seleção Brasileira de vôlei.

Sula Miranda: a cantora, conhecida como a "rainha dos caminhoneiros", que já integrou os quadros do partido.

Por que o partido atrai essas personalidades?

O principal atrativo para as celebridades é a possibilidade de protagonismo. Em partidos maiores, um novo filiado, mesmo que famoso, enfrentaria forte concorrência interna. Na Democracia Cristã, esses nomes encontram um ambiente com mais chances de viabilizar um projeto político pessoal.

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Além disso, o alinhamento ideológico claro da legenda com o conservadorismo cria uma sintonia natural com figuras públicas que já defendem essas pautas. Para o partido, a vantagem é imediata: cada filiação de um famoso gera mídia espontânea e atrai a atenção de eleitores que, de outra forma, talvez nem soubessem da existência da sigla.