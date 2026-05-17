O caos no Democracia Cristã: aliado de Aldo ameaça ‘apedrejar’ Joaquim Barbosa

Presidente da sigla banca ex-ministro do STF e crise interna se agrava

Diego Amorim
Repórter
17/05/2026 10:21

O presidente do Democracia Cristã, João Caldas, confirmou, em nota, a pré-candidatura de Joaquim Barbosa à Presidência da República no lugar de Aldo Rebelo, que havia classificado essa possibilidade como uma “afronta”.

Na manifestação, Caldas afirmou que “o povo brasileiro merece um novo capítulo em sua história” e disse que Barbosa pode ajudar a reconstruir a “confiança do povo brasileiro nas instituições”.

A decisão acirra a crise interna no partido nanico a menos de cinco meses das eleições.

Nesse sábado, 16, durante convenção estadual em Boa Vista, o presidente do DC em Roraima, Paulo César Quartiero, constrangeu João Caldas ao dizer que a escolha de Joaquim Barbosa seria “tão ridícula, que dá vontade de dar risada”.

“Vamos trocar um estadista por um vigarista?”, questionou Quartiero, sob aplausos da plateia.

Ele lembrou que, quando ministro do STF, Barbosa “demarcou a Raposa Serra do Sol”.

“Pelo amor de Deus, presidente, não faça isso conosco. Se Joaquim Barbosa vier fazer campanha aqui, o Democracia Cristã vai estar lá para apedrejar ele (sic). Nós temos que tratar traidor como traidor”, acrescentou, novamente aplaudido.

