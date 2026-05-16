Racha no Democracia Cristã: Aldo Rebelo reage a articulação pró-Joaquim Barbosa

Aldo Rebelo precisou divulgar uma nota neste sábado, 16, para reafirmar a pré-candidatura à Presidência da República.

Há uma divisão interna no Democracia Cristã, sigla à qual o ex-presidente da Câmara se filiou no fim do ano passado.

Nas últimas semanas, cresceram os burburinhos, de dentro para fora do partido, de que Aldo desistiria da disputa. Já havia até um substituto em circulação: o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, que chegou a negociar uma candidatura ao Planalto pelo PSB em 2018. Hoje, recém-filiado ao Democracia Cristã, é o nome preferido de uma ala da legenda.

Aldo classificou o movimento como “balão de ensaio” e chamou a articulação de “afronta”.

“A candidatura anunciada em um balão de ensaio de Joaquim Barbosa é uma afronta a tudo o que defendo como relações políticas apoiadas na transparência e nas decisões democráticas”, afirmou.

No texto, Aldo ressalta que recebeu da direção nacional do partido o convite para disputar a Presidência.

“Candidaturas são projetos coletivos, e não de grupos e interesses específicos. Fui escolhido para levar adiante um projeto de união e desenvolvimento do Brasil, ancorado na minha biografia sem mácula e na minha experiência na administração pública e no Congresso Nacional”, diz a nota enviada por ele à coluna.

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O Democracia Cristã nunca teve muita expressão nacional. Historicamente, é associada ao jingle de “Eymael, um democrata cristão”.