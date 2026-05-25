Joaquim Barbosa não autorizou vídeo de IA feito pelo DC

A divulgação de um vídeo produzido por inteligência artificial (IA) pelo Partido Democracia Cristã (DC), que projeta o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa como pré-candidato à Presidência da República nas eleições de outubro, gerou um novo foco de desgaste na legenda. Isto porque o ex-ministro não deu autorização para a veiculação da peça publicitária. A informação é da CNN Brasil.

O material foi publicado na última sexta-feira (22/5) e usa um boneco digital de Barbosa para colocá-lo na disputa eleitoral, mesmo sem ele ter dito publicamente que quer ser candidato. A decisão da direção do partido, tomada sem avisar o ex-ministro, aumentou as brigas internas em uma sigla que já passava por uma crise.

Na propaganda, que dura menos de 30 segundos, a imagem digital de Joaquim Barbosa está de toga, caminhando na frente de várias televisões. As telas mostram notícias e falas de políticos conhecidos: associam o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a investigações financeiras e relembram frases antigas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre segurança pública.

No final do vídeo, “Barbosa” usa um controle remoto para desligar as TVs, olha para a câmera e diz: "Chegou a hora de virar a página", de maneira a se colocar como uma alternativa à polarização.

Até agora, a estratégia do partido na internet teve pouco resultado. O vídeo é a única postagem no perfil do Instagram que o partido usou para a divulgação, e acumula apenas 154 curtidas até a tarde desta segunda-feira (25/5).

Entre os apoiadores do partido, o lançamento em vídeo não foi visto com bons olhos. Nos comentários, uma pessoa questionou: "Vocês não têm vergonha? Ainda precisam fazer vídeo com IA...". Um outro eleitor comentou: "Se o 'homi' é brabo mesmo, cadê ele? Por que um vídeo de IA?".

A reprovação é ao pré-lançamento de Barbosa em substituição a Aldo. "Aldo ou nada!", disse um. "Eu me filiei ao DC por conta do Aldo Rebelo, ele já explicou os princípios democratas cristão em um vídeo e agora o próprio partido sabota sua pré-candidatura, que decepção!", disse outro.

O uso da imagem de Barbosa sem a autorização dele acontece em um momento em que o DC passa por uma crise. Ainda neste ano, o partido tinha anunciado o ex-ministro Aldo Rebelo como pré-candidato à Presidência. Mas, depois de bater boca publicamente com o presidente do partido, João Caldas, o DC abriu um processo de expulsão de Rebelo. O ex-ministro afirmou que não recebeu nenhuma notificação oficial e que continua com sua pré-campanha nas ruas.

Joaquim Barbosa tem 71 anos e foi o primeiro homem negro a presidir o STF, entre 2012 e 2014. Ele ficou muito conhecido no país inteiro por causa de sua postura firme no julgamento do Mensalão. Apesar de ter sido indicado para o tribunal por Lula em 2003, sua atuação acabou condenando nomes importantes do PT na época.

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A reportagem tentou contato com a equipe de Joaquim Barbosa e com a direção do partido Democracia Cristã para comentarem a falta de autorização do vídeo, mas não teve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.