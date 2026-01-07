Ainda no União Brasil, Bivar dá ajudinha aos cofres de partido nanico

Ainda filiado ao União Brasil, que comandou até maio de 2024, quando foi afastado, o deputado Luciano Bivar deu em 2025 uma ajudinha financeira aos cofres de um partido nanico, o Democracia Cristã — fundado por José Maria Eymael, o “democrata cristão”, candidato à Presidência seis vezes.

Bivar doou R$ 30 mil à sigla ao longo do ano passado, divididos em cinco transferências entre março e junho. Os valores foram informados à Justiça Eleitoral pelo partido, que em 2026 deve trocar o “Ey, Ey, Eymael” de sempre pelo ex-ministro Aldo Rebelo como presidenciável.

Apesar das doações ao Democracia Cristã, Luciano Bivar disse à coluna que não pretende se filiar ao partido. Ele está rompido com a cúpula do União e se tornou inimigo do ex-aliado Antônio Rueda. Seus planos para o próximo ano estão mais próximos da federação formada por PRD e Solidariedade.