Debate Alterosa/EM/Uai: Gabriel provoca Kalil por ausência em debate: ‘Eu sei que você treme’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O candidato do MDB ao governo de Minas, Gabriel Azevedo, provocou o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) pela ausência no debate da TV Alterosa, realizado em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, nesta sexta-feira (18/9). Ao se dirigir à cadeira vazia do pedetista, o emedebista declarou: “Kalil, eu sei que você treme. Só não sabia que você também borrava as calças”.

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A provocação ocorreu durante uma rodada de perguntas entre os candidatos. Gabriel havia sido sorteado para questionar o governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição. Ao falar sobre o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), iniciou sua fala mencionando Kalil.

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O ex-prefeito alegou que se recupera de uma infecção intestinal e, por isso, não compareceu ao debate. Ele tem feito críticas ao Propag e sustenta que o programa não soluciona o problema da dívida de Minas Gerais com a União.

Depois da provocação, Gabriel direcionou a pergunta a Simões e questionou como o governo pretende cumprir as condições do Propag e, ao mesmo tempo, equilibrar as contas estaduais. O governador também aproveitou a ausência de Kalil para criticar o adversário. Simões relacionou as posições do pedetista sobre o programa a débitos atribuídos ao ex-prefeito.

“Eu considero que a confusão que o candidato Kalil sempre faz nesse tema, Gabriel, tem a ver com a dificuldade dele de pagar contas. Afinal de contas, ele não paga o IPTU em Belo Horizonte, tem débito de R$ 350 mil. Afinal de contas, ele acabou de ser condenado a se manter como devedor de R$ 35 milhões de impostos numa outra ação. E quem não consegue pagar as próprias contas certamente tem dificuldade de entender como organizar as contas do Estado”, declarou Simões.

Na resposta, o governador defendeu a adesão de Minas ao Propag e disse que pretende transformar os valores pagos mensalmente à União em investimentos federais no estado.

Gabriel voltou a mencionar Kalil durante a réplica, desta vez ao contestar a proposta apresentada por Simões de converter o pagamento da dívida em investimentos.

“Essa ideia é boa, mas ela não é factível. É como alguém que está devendo no banco, tipo o Kalil, que deve todo mundo, chegar no banco e falar: ‘Eu pago, mas o que eu pagar eu quero que seja revertido para a parcela do carro que eu estou financiando’. Coisas diferentes”, declarou.

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Durante o programa, Gabriel também provocou o ex-prefeito, segurando uma plaquinha escrita: “Kalil eu sei que você treme”.