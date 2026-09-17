Vídeo: debate entre petista e bolsonarista termina em agressão

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Leonardo Grandini (PT) e Thomaz Henrique (PL), candidatos a deputado estadual por São Paulo, protagonizaram um episódio de agressão durante a gravação do podcast "Future Cast", na noite de quarta-feira (16/9). A discussão, que já estava acalorada e marcada por troca de ofensas, escalou depois que Thomaz chamou a avó do adversário de "bandida".

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Grandini, então, partiu em direção ao candidato do PL. Durante o debate, o petista havia contado que sua avó foi presa durante a ditadura militar.

A equipe do programa precisou intervir para separar os dois e, diante da confusão, anunciou que não havia condições de continuar a gravação. No trecho, os candidatos deixaram de discutir propostas e passaram a trocar ofensas, enquanto integrantes da equipe tentam conter o aumento da tensão.

"Vai se foder! Você é um vagabundo!", disse Thomaz. Na sequência, ele continuou chamando o concorrente de "vagabundo", "merda" e "lixo".

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A situação mudou quando a avó de Grandini foi mencionada. "Sua avó foi uma bandida! Ela foi uma bandida!", afirmou Thomaz. Após a declaração, Grandini partiu para cima do candidato do PL, e integrantes da equipe entraram no espaço para conter a confusão. Com a interrupção, a gravação do debate foi encerrada.