Assine
overlay
Início Política
SUPREMA CRISE

Gilmar acusa Fux de 'ajuste prévio' com Mendonça em julgamento

Ministro diz que sessão sobre afastamento da cúpula da PF foi convocada sem aviso prévio a parte dos integrantes da Segunda Turma

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
17/09/2026 13:46

compartilhe

×
Gilmar Mendes, ministro do STF
Gilmar Mendes, ministro do STF crédito: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acusou o colega Luiz Fux de ter feito um "ajuste prévio" com André Mendonça para convocar a sessão que analisou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada. Em ofício que se tornou público nesta quinta-feira (17/9), o decano também criticou a "condução indevida" do julgamento pelo presidente da Segunda Turma.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No documento, enviado a Fux na última sexta-feira (11/9), Gilmar sustenta que a sessão virtual extraordinária foi acertada diretamente entre o presidente do colegiado e Mendonça, relator do processo, sem comunicação prévia aos demais integrantes. Além dos três ministros, compõem a Segunda Turma Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques.

"A sequência de fatos acima narrada [...] demonstra que a designação dessa sessão virtual extraordinária ocorreu mediante entendimento direto entre Vossa Excelência e o Relator, sem prévia comunicação a parte dos integrantes do colegiado", acusa Gilmar.

O ministro apresentou uma cronologia dos registros internos do Supremo para embasar a crítica. Segundo ele, Mendonça lançou no sistema do STF, às 8h43 de 8 de setembro, a decisão que determinou os afastamentos. Sete minutos depois, às 8h50, Gilmar tomou conhecimento da medida por meio de uma reportagem de O Globo.

O processo foi incluído na pauta da Segunda Turma às 9h29. O gabinete de Gilmar, segundo o ofício, recebeu somente às 9h38 a comunicação oficial de que a sessão extraordinária teria início às 10h - intervalo de 22 minutos entre o aviso e a abertura do julgamento.

Para o decano, a sequência demonstra que a realização da sessão já havia sido combinada por Fux e Mendonça antes que os outros integrantes fossem comunicados. "Na realidade, pela própria dinâmica dos acontecimentos, surge evidente que, no momento em que o feito foi incluído em pauta, já existia prévio ajuste – não comunicado a parcela dos demais colegas integrantes do colegiado – entre Vossa Excelência, Ministro Luiz Fux, e o Ministro André Mendonça", declarou.

Leia Mais

Votos após pedido de vista

Assim que o julgamento foi aberto, às 10h, Gilmar pediu vista, mecanismo pelo qual um ministro solicita mais tempo para analisar o processo. Mesmo após o pedido, Fux e Nunes Marques registraram antecipadamente seus votos, respectivamente às 10h04 e às 10h06, acompanhando a decisão de Mendonça.

Com as manifestações, os três ministros formaram maioria pela manutenção dos afastamentos. A rapidez da tramitação também foi questionada por Gilmar, que ressaltou a repercussão institucional da decisão.

"Vê-se, pois, que, em pouco mais de uma hora, uma decisão de tamanha gravidade institucional [...] foi proferida, divulgada pela imprensa, pautada para referendo e submetida a julgamento virtual, sem que se possibilitasse à totalidade dos integrantes do colegiado o integral conhecimento dos fatos e a adequada reflexão jurídica a seu respeito", escreveu.

Gilmar argumentou ainda que o intervalo entre a comunicação da sessão e o início da votação era insuficiente para que os ministros analisassem o processo. "Não é razoável esperar que, nesse intervalo, um julgador examine os autos [...] e forme convicção segura", declarou.

'Colegiado de cinco membros'

No ofício, Gilmar registrou formalmente seu "descontentamento" com a condução dos trabalhos e cobrou de Fux tratamento igualitário entre os integrantes da Segunda Turma. "A Turma não é composta por seu Presidente e mais um ou dois ministros. É colegiado de cinco membros", escreveu.

Na avaliação do decano, uma sessão articulada reservadamente entre o presidente do colegiado e o relator pode fazer com que a Presidência se transforme em "instrumento de aceleração de uma tese", em vez de assegurar igualdade de condições entre os julgadores.

Gilmar sustentou que o procedimento adotado contrariou a colegialidade, o dever de equidistância de quem preside a Turma e a lealdade institucional entre seus integrantes. Também advertiu para o risco de procedimentos excepcionais passarem a ser adotados de forma recorrente. "A tolerância com atalhos procedimentais [...] tende a se converter em prática, e a prática, com o tempo, em regra", escreveu.

Ao final, o ministro reiterou a "necessidade de tratar todos os membros da Turma de forma igualitária" e defendeu o cumprimento dos ritos do Supremo como forma de preservar a legitimidade das decisões e o funcionamento colegiado da Segunda Turma.

“Diante de todas essas razões, registro, na posição de Decano do Supremo Tribunal Federal, membro desta Corte há mais de 24 (vinte e quatro) anos, a necessidade de tratar todos os membros da Turma de forma igualitária, sob pena de inviabilizar a participação em sessões designadas mediante entendimento reservado entre o Presidente da Turma e o Relator, à margem dos demais integrantes do colegiado", criticou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O episódio já havia sido mencionado por Gilmar durante a sessão do plenário do STF de terça-feira (15/9), que analisava a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. O julgamento terminou sem conclusão após pedido de vista do ministro Flávio Dino.

Tópicos relacionados:

andre-mendonca crise-no-stf dias-toffoli gilmar-mendes luiz-fux stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay