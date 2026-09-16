Pedido de vista de Flávio Dino reacende debate sobre mecanismo exclusivo do STF

A atuação do ministro Flávio Dino na última sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF) colocou em evidência um mecanismo do Judiciário brasileiro: o pedido de vista. A suspensão do julgamento sobre a petição 16.662, marcado por um debate tenso, gerou dúvidas sobre as particularidades do sistema judicial brasileiro: quais as implicações da solicitação de Dino para o andamento do processo do Banco Master?

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O que é o pedido de vista no STF?

O pedido de vista é um instrumento regimental que permite a qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal solicitar a suspensão de um julgamento para analisar o processo com mais profundidade. Com o pedido, o caso sai da pauta de votações e fica sob a responsabilidade do magistrado.

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Atualmente, o regimento interno do STF estabelece um prazo de 90 dias corridos para que o ministro devolva o processo para julgamento. Esse período pode ser prorrogado por mais 90 dias corridos, caso haja uma justificativa formal. A regra visa garantir que os magistrados tenham tempo suficiente para formar sua convicção sobre temas complexos.

Como a regra se compara a outros países?

O modelo brasileiro de pedido de vista individual é considerado uma particularidade quando comparado aos sistemas de outras grandes democracias. Cortes supremas de outros países geralmente adotam processos de deliberação coletiva e com prazos mais rígidos, sem permitir que um único membro possa paralisar um julgamento em andamento. Abaixo, alguns exemplos de como o processo funciona em outras nações:

Estados Unidos: na Suprema Corte norte-americana, não há um dispositivo semelhante. Após os argumentos orais, os juízes se reúnem em conferências privadas para debater e votar. As decisões seguem um cronograma interno para a publicação dos votos, sem a possibilidade de interrupção unilateral.

Alemanha: o Tribunal Constitucional Federal alemão trabalha com prazos definidos para as deliberações. Um juiz não tem o poder de suspender um julgamento sozinho depois que a discussão é iniciada no plenário.

Reino Unido: a Suprema Corte do Reino Unido também não utiliza o pedido de vista individual. Os magistrados deliberam em conjunto após as audiências e o processo segue um fluxo contínuo até a emissão do veredito final.

Quais os próximos passos?

O pedido foi feito em meio a uma discussão acalorada entre os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça. Nesse cenário, Dino criticou a conduta de Fachin, relator do caso, e alertou que, se o presidente não fizesse nada a respeito da briga, ele pediria vista.

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Feito isso, a sessão terminou sem conclusão. Agora, Dino tem até dezembro para se pronunciar, ou o caso volta ao plenário. No entanto, a devolução automática do processo após 90 dias não garante o reinício imediato da votação. A responsabilidade de pautar novamente o processo, ou seja, de marcar uma nova data para sua análise em plenário, é exclusiva do presidente do STF, atualmente o ministro Edson Fachin. Enquanto isso, outros processos relativos ao Banco Master poderão ser avaliados pela corte normalmente.